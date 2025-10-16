Nel nome della ’profezia’ di Girolomoni l’incontro sulle eccellenze locali

di Giancarlo di Ludovico

"Io non penso che l’agricoltura biologica salverà il mondo ma la pratico per non stare dalla parte di chi il mondo lo distrugge". Questa è una delle tante frasi celebri di Gino Girolomoni (Isola del Piano 1946-Fossombrone 2012) che, nato da una famiglia contadina, è diventato un imprenditore e saggista italiano (famoso il suo libro "Ritorna la vita nelle colline), precursore dell’agricoltura biologica, punto di riferimento per la sua esperienza e conoscenza dei problemi ecologici italiani.

Gino diventa agricoltore biologico nel 1974 e nel 1977, insieme alla moglie Tullia, fonda la Cooperativa Alce Nero" (il cui marchio poi venderà a Conapi e Coop Fond), dando vita alla "Gino Girolomoni Cooperativa Agricola", comprendente circa 450 aziende agricole che garantiscono la completa tracciabilità del prodotto dal campo fino alla pasta. A partire dagli anni ’80 Gino dà vita al pastificio e crea un molino a cilindri per il grano duro, il tutto nel raggio di appena un chilometro, in cima alla collina di Montebello dove sorge l’antico monastero da lui recuperato mentre stava andando in rovina e diventato, sempre grazie a Gino, un Centro culturale, luogo di incontri di alto livello, segnati dalla presenza, tra gli altri, di Sergio Quinzio, Ivan Illich, Massimo Cacciari, Guido Ceronetti, Paolo Volponi. Oltre al grano duro la Cooperativa coltiva "grani antichi" come il Farro, il Graziella Ra e il Cappelli, da lui riscoperto. L’attività della Cooperativa oggi è portata avanti dai tre figli: Giovanni, che ne è il Presidente, Maria e Samuele, membri del consiglio di amministrazione.

Domenica, per iniziativa di Food brand marche, che intende far conoscere le eccellenze marchigiane ed è sostenuto dalla Regione Marche, ha organizzato un incontro a Montebello con lo scopo di promuovere i prodotti di qualità della Regione Marche, valorizzati da certificazioni appropriate come il Biologico, il Dop ,il Doc, l’Igt.

La scelta di Montebello non è stata casuale. Infatti la Cooperativa rappresenta un modello di agricoltura biologica a livello europeo e l’anno scorso la Comunità Europea l’ha premiata con l’Eu Organic Hawards, un riconoscimento di grande importanza. "La nostra pasta – ha detto Maria, che ha accolto gli ospiti e fatto gli onori di casa - si vende in tutto il mondo e il progetto cui stiamo lavorando è quello di rafforzare la filiera, curare la comunicazione, diffondere la storia del biologico italiano, nonché portare a termine la biblioteca della Fondazione e festeggiare il prossimo anno il 30° di Mediterraneo", la rivista fondata da Gino.

La giornata è stata guidata dall’enogastronomo Otello Renzi e incentrata nella degustazione di pasta biologica: farfalle Graziella Ra – Khorosan in zuppetta di cannellini, salsa di prezzemolo e limone; Selvabolle – spumante metodo Martinotti (cantina Selvagrossa); e briciole di pane tostato; fusilli integrali di farro con fonduta di pecorino e porcini; vernaculum – Pergola Aleatico doc; Mousse di mascarpone alle amarene di Cantiano; olio di Cartoceto doc e vini doc delle Marche. Una giornata davvero particolare.