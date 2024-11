Nel nome di Valentino. Anche due panchine dedicate al Dottore

Sorpresa allo Yellow Park di Tavullia in via Balducci. Nei giorni scorsi, infatti, sono state installate due nuove “panchine letterarie” donate all’amministrazione comunale dalla ditta Viscio Urban Design di Apricena (Foggia) attraverso il proprio rappresentante di zona Silvano Menghi. Una delle panchine è griffata con i colori, i loghi e gli stemmi della VR 46 Riders Academy di Valentino Rossi e dei suoi piloti più celebri mentre l’altra è dedicata interamente al pluricampione del mondo e celebra il suo legame con il paese natio di Tavullia e la sua passione per la “velocità”. "Un’iniziativa che è stata sposata con grande entusiasmo dallo stesso Valentino Rossi – si legge in una nota – e che va così ad arricchire l’offerta dello Yellow Park, un parco inclusivo dedicato espressamente ai più piccoli e ispirato alle imprese del campione delle due ruote. Le “panchine letterarie” sono installazioni moderne che rappresentano un invito e uno stimolo rivolto ai cittadini per coltivare il piacere della lettura, anche all’aria aperta". Dice il sindaco Patrizio Federici: "Ringraziamo Silvano Menghi e la ditta Viscio Urban Design per questo splendido dono che va a valorizzare un fiore all’occhiello di Tavullia rendendo ancora più speciale lo Yellow Park. Libri e motori possono sembrare realtà distanti, ma grazie a questa iniziativa hanno creato uno splendido binomio nel segno di un grande campione come Valentino Rossi".