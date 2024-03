"Nel nuovo parcheggio più alberi e pannelli"

La minoranza consiliare di Mondolfo ha presentato una mozione, che verrà discussa nella seduta del civico consesso in programma per domani, che impegna l’amministrazione comunale a prevedere la piantumazione di alberi e l’installazione di pensiline con pannelli fotovoltaici per creare ombra e produrre energia nel nuovo parcheggio lungo la Statale Adriatica. Per l’esattezza, il parcheggio sulla Ss16, 400 metri a sud della maxi rotatoria tra l’Adriatica e la 424, che ha un’area di 2.500 metri quadrati, per un totale di 80 posti auto, gratuiti tutto l’anno, aperto a inizio luglio 2023.

La consigliera Luisa Cecarini, prima firmataria dell’atto d’indirizzo, spiega: "Questo parcheggio non è mai completamente pieno e nel lungo periodo invernale è scarsamente utilizzato; quindi sarebbe utile piantare alberi, che creano ombra e contribuiscono al miglioramento dell’aria. Come gruppo di minoranza avevamo presentato una mozione per lo studio e la promozione di comunità energetiche sul nostro territorio, mozione che in maniera miope è stata bocciata dalla maggioranza. Oggi chiediamo che si comincino a installare pannelli fotovoltaici negli spazi pubblici a partire da questo parcheggio".

L’esponente di opposizione aggiunge: "I temi ambientali ci stanno particolarmente a cuore, ma da questa amministrazione vediamo solo promesse e azioni di facciata, senza che si intervenga in maniera incisiva e con una vera programmazione. Ricordiamo al sindaco che è stato pubblicato il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia e sarebbe bello non perdere questa occasione per dare davvero avvio alla transizione energetica, sfruttando anche le risorse messe a disposizione dal Pnrr".

"Sempre in tema ambientale – prosegue la consigliera –, ci piacerebbe che questa amministrazione si mettesse al lavoro per attivare un programma articolato per piantare nuovi alberi e creare delle infrastrutture verdi in ambito urbano. Ricordiamo alla giunta che ci sono diverse opportunità di finanziamento per questi progetti e mi auguro – conclude – che non si perda l’ennesima occasione per rendere più vivibile e sostenibile il nostro territorio".

Sandro Franceschetti