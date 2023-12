Nel presepe di Giannetto Paluzzi spunta il pastorello Berardi

"E’ un presepe a km 0" quello di casa Paluzzi, in via San Leonardo 10. E’ di Giannetto Paluzzi, l’originale idea di animare la Natività con i "pupazzi" in creta colorata dell’artista e fotografo Paolo Del Bianco. "Un presepe a Km 0 – ribadisce Paluzzi – in quanto le figure di Del Bianco rappresentano personaggi più o meno famosi, tipicamente fanesi al posto di pastori e pecorelle". Sono 11 piccole caricature, alte 25-30 cm, larghe 8, che riproducono tra gli altri il pittore Tom Storer, il professor Alberto Berardi, don Achille Sanchioni, il giornalista Lino Balestra e il maestro della Musica Arabita Enzo Berardi. Ci sono anche Simoncino, il Cardinale, David Murraj, un trans, mustafà e un amico.

"Paolo Del Bianco – fa presente Paluzzi – oltre ai suoi libri, film e sassi colorati, ha creato queste fantasiose ed ironiche figure di personaggi fanesi con le quali ha partecipato con successo al Salone internazionale dell’umorismo a Bordighera. Ringrazio il Bar Berto e Celestino Tomassini per avermi prestato alcuni pupazzi". E ancora Paluzzi: "In questo periodo dove alcuni intellettuali benpensanti vogliono denigrare ed eliminare i simboli della nostra cultura cristiana, Fano riscopre la tradizione dei presepi, che dura dall’800, anno del primo presepe".

Il riferimento è al gruppo facebook "Le vie dei presepi di Fano: 800 anni dal primo presepe" ideato dalla guida autorizzata Manuela Palmucci e dalla presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli per mappare tutte le Natività fanesi. "Sono tanti i privati – fa notare Paluzzi – che hanno aderito all’iniziativa. Finestre, androni, cortili e giardini del centro storico e dei quartieri si prestano alla realizzazioni dei presepi con i quali è stata creata, sul gruppo fb ‘Le vie dei presepi di Fano’ una mappa google per coloro che vogliono visitarli".

