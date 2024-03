Nel ranking Atp dovrebbe essere 95°. Ma non è finita

Per Luca Nardi adesso inizia una fase della carriera del tutto nuova, che lo pone a contatto con i tennisti più importanti e quotati del mondo. La vittoria inattesa e clamorosa contro Djokovic, ha infatti garantito al tennista pesarese un sostanzioso salto in avanti nella classifica mondiale Atp, il cui ranking andrà comunque aggiornato con i prossimi risultati. In questo momento il campione pesarese è balzato in una posizione che per ora coincide con il 95esimo posto, valicando la fatidica quota cento e aprendogli nuove prospettive.