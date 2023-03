Nel ricordo di Daniele Tagliolini L’ex Morselli avrà il suo nome

A un anno dalla sua scomparsa, il Comune di Pesaro ha deciso di intitolare a Daniele Tagliolini l’edificio in viale XI Febbraio (ex Morselli) ora sede del Liceo Mamiani. "Abbiamo pensato a una scuola al massimo dell’efficientamento energetico perché Daniele era questo: un uomo del fare, che amava profondamente il nostro territorio – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -. Lui scommetteva sul futuro ambientale, sull’innovazione, e guardava sempre avanti, alle nuove generazione". L’intitolazione del rinnovato edificio "è uno dei modi migliori per ricordarlo. Nel suo percorso ha saputo piantare tanti semi, che sbocceranno grazie anche a questa scuola, e contribuiranno a costruire un pezzo importante del futuro della provincia. Daniele era un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e un grandissimo amico che manca tantissimo", ha concluso Ricci.

L’ok all’intitolazione, richiesta dal sindaco e dal presidente della Provincia Paolini, è arrivata questa mattina in giunta. "La sua azione amministrativa è stata caratterizzata dall’impegno nei confronti della scuola, della green economy e delle energie rinnovabili – ha sottolineato l’assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci -. Azioni che si sono concretizzate in modo virtuoso nel corso dei sui mandati come sindaco di Peglio, presidente della Provincia e poi di Marche Multiservizi. Uno dei suoi obiettivi principali è stato quello della gestione del bene pubblico, assumendo come punto di vista privilegiato quello delle nuove generazioni, convinto che il mondo della scuola debba essere la priorità di qualsiasi scelta strategica".