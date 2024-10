Nel segno di don Gaudiano. Gli studenti si interrogano

In un Teatro Sperimentale gremito di studenti, si è aperta ieri mattina la "Giornata della Solidarietà", evento dedicato alla figura di Don Gaudiano organizzato da Fondazione Don Gaudiano, Ce.l.S. e Comune di Pesaro, a 31 anni esatti dalla scomparsa del sacerdote. Un momento, quello della mattina, interamente dedicato ai ragazzi, che si è aperto con i saluti del sindaco Andrea Biancani, alla presenza di Ivano Dionigi, presidente della Fondazione don Gaudiano e don Franco Tamburini, presidente del Ce.I.S. di Pesaro, durante il quale sono stati premiati i vincitori del concorso riservato alle Superiori che si sono cimentate su un tema tratto da una frase di Don Gaudiano: "Quale è la norma? Chi sono i normali?".

A partecipare sono state 19 classi, che hanno prodotto 12 video sul tema. "Elaborati di grandissimo valore – ha spiegato Giuliano Ferri, responsabile de il Porto Ceis - Teatro Galleggiante, progetto che fa parte del Ce.I.S. – espressione di qualità soprattutto per i contenuti che sono stati prodotti". Terzo classificato del concorso la classe 2°A del Santa Marta, primi classificati ex-aequo la classe 4T del Liceo Coreutico Marconi e la 4C dell’Istituto Bramante Genga. A premiare i ragazzi, l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Pandolfi. Svelato anche il tema del concorso del prossimo anno: "Abbiamo deciso di partire sempre da una frase di Don Gaudiano – prosegue Ferri -: ’Sono un debole se rispondo all’odio e all’indifferenza con l’amore?’. Un altro tema importante su cui gli studenti avranno la possibilità di esprimersi".

Durante la mattinata, condotta da Tomas Nobili, sono stati presentati ai ragazzi due progetti di prevenzione: il primo riguarda le malattie sessualmente trasmissibili; il secondo il servizio "Incroci-Unità di strada", in cui gli operatori sono impegnati ad informare i giovani sui pericoli delle dipendenze andando direttamente nei loro luoghi di incontro. Sempre in mattinata è stato presentato lo spettacolo teatrale "Qualcosa di nuovo accadrà". Nel pomeriggio, la "Giornata della Solidarietà" è proseguita a Palazzo Montani Antaldi con l’incontro "Cosa fa il Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro per la nostra città?". A introdurre, Ivano Dionigi, presidente Fondazione Don Gaudiano, che dopo una importante riflessione sul significato delle parole "comunità" e "condivisione" ha concluso: "Siamo convinti che la felicità sia un bene privato? Perché le opere del Ce.I.S. devono essere sostenute sempre dalle stesse persone e dagli stessi enti? Chi ha di più deve dare di più, perché la vita sia per tutti un po’ meno un inferno".

Ad intervenire anche Don Franco Tamburini, presidente Ce.l.S.: "Abbiamo organizzato questo incontro perché le famiglie sappiano che cosa facciamo e che servizi offriamo. Pesaro è Capitale della Cultura, ma la solidarietà non è cultura?". In conclusione la presentazione delle strutture del Ce.I.S, per cui sono intervenuti: Michele Renili, responsabile Cser Via del Seminario 12 e del Servizio Sollievo; Lucia Magrini, responsabile di Casa Moscati; Alessandra Lilliu, responsabile Coser Marcellina e don Gaudiano e Giuliano Ferri, responsabile de il Porto Ceis - Teatro Galleggiante.