"Nel ventre della balera", libertà a passo di danza

La storia di un ballo, il liscio, che insegnerà al popolo la libertà. Vite a suon di valzer, polche e mazurche, dall’Emilia alla Romagna, volteggi leggendari e piroette quasi clandestine. Il racconto di un paesaggio sonoro che diventa passione, lussuria e danza. Tutto questo nel nuovo appuntamento con Teatri d’Autore e lo spettacolo "Nel ventre della balera", una storia di libertà a passo danza di e con Gianluca Foglia "Fogliazza" alla narrazione e disegno dal vivo accompagnato dal musicista Emanuele Capa (Teatro Comunale di Gradara, venerdì ore 21.15). "Scoprire la storia del liscio – si legge nelle note - è capire la nostalgia di un tempo che faceva del ballo un atto di ribellione, del talento autodidatta di contadini poveri per nascita e talentuosi per vocazione. Il paese immaginario di Castelmauro, crocevia di destinazioni, ha visto passare i più grandi, quelli che avrebbero fatto la Storia. Lo stesso Giuseppe Verdi, bambino, ne sarebbe rimasto folgorato. Come Gerundio, testimone protagonista di Castelmauro".

"Nel ventre della balera" si rivela attraverso la narrazione sospesa tra mito e realtà, con le musiche appositamente composte ed eseguite dal vivo, l’immediatezza e il fascino del disegno realizzato seduta stante, la suggestione dell’aneddoto e la sua connotazione popolare. [Biglietti da 8 a 15 euro]

ma.ri.to.