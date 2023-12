Nella Capitale sulle montagne russe. E alla fine si diverte soltanto la Megabox

Roma

2

Megabox

3

VOLLEY CLUB: Rivero 10, Ciarrocchi 5, Bici 24, Melli 17, Ana Beatriz 14, Bechis 1; Ferrara (L), Schwan, Madan, Rucli 4, Muzi, Non entrate: Valoppi (L), All. Cuccarini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 17, Aleksic 13, Mingardi 27, Gardini 4, Mancini 5, Dijkema 2; Panetoni (L), Giovannini 2, Kosheleva 12, Grosse Scharmann 2, Kobzar, Cecconello 2. Non entrate: Provaroni (L). All. Pistola.

Arbitri: Cerra e Cavalieri.

Parziali: 35-37 (46’), 18-25 (28’), 25-16 (25’), 25-17 (27’), 4-15 (13’).

Note. Spettatori: 1450.

Megabox corsara. La squadra di Vallefoglia va a vincere, al quinto set, a Roma. Un successo molto importante ai fini della classifica, ma anche un risultato prezioso per il morale. Un primo set che sembrava eterno, infatti è terminato con il punteggio di 35-37. Le tigri sostenute da questo parziale gagliardo si sono aggiudicate anche il secondo. Avanti di 2-0, nel terzo periodo di gioco le laziali reagiscono e riaprono il match (1-2). Nel quarto le locali si ripetono portandosi sul 2-2. Al tie-break però le pesaresi non si fanno gabbare. Anzi tornano ad aggredire con determinazione come nel primo, imponendosi anche in questo caso con un punteggio abbastanza anomalo (4-15). Le padrone di casa vanno in caduta libera, mentre il team del presidente Angeli vola.

Ancora una volta è Camilla Mingarda la migliore in campo: "E’ stata una partita molto combattuta, l’abbiamo interpretata nel modo giusto nei primi due set, giocando molto bene. Poi abbiamo avuto un calo fisico e mentale, ma ci siamo riprese nel tie-break ritrovando la concentrazione giusta. Roma è una squadra che difende tantissimo e non molla mai, anche nella gara di andata abbiamo finito al tie-break. Ci sono stati scambi molto lunghi, credo che la gente si sia divertita. Io sono distrutta". Un incontro divertente, rapido e imprevedibile. Basti pensare che la prima frazione è durata 46’, una roulette russa dei set-point. Nel quinto invece Roma è andata in tilt, mentre le biancoverdi si sono gasate e aggiudicandosi, con merito, una sfida al cardiopalma. Bravo anche coach Pistola a fare girare bene la sua formazione.

b.t.