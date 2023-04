Nella casa-famiglia nasce anche il teatro

Domani sera alla chiesa dell’Annunziata va in scena “Io non sono nessuno“ nell’ambito di TeatrOltre. Nello spettacolo Emilia Verginelli raccoglie episodi della propria esperienza come volontaria teatrale all’interno di una casa-famiglia e indaga sul suo rapporto con alcuni dei bambini che la abitano. "Un luogo da chiamare casa per chi non ha famiglia – racconta Emilia Verginelli –, dove i ruoli originali di madre-padre-figlio sono sostituiti da altri: educatore, tutore legale, avvocato, assistente sociale, giudice, psicologo, genitore affidatario, genitore adottivo, suora, volontario. Cosa implicano tutti questi ruoli? Cosa definiscono? Cos’è un ruolo? Partendo da queste domande si sviluppa un’indagine sui rapporti umani, attraverso le interviste di Muradif, Michael, Daniele, Marilù, Siham e Pasquale, mio padre. I ruoli ci sono sempre o si può vivere senza? Così, qui, nel teatro, i ruoli diventano un gioco di travestimenti da fare e disfare, per reinterpretare la memoria, per ridefinire un’identità. La breakdance, l’esperienza condivisa, lo stare insieme dialogano attraverso le interviste: punti di vista differenti, che diventano il linguaggio scenico di “Io non sono nessuno“. Se per un bambino che arriva in casa-famiglia la parola “famiglia” diventa quel mondo di fuori a cui tanto aspira, si crea inevitabilmente una separazione tra mondo dentro e mondo fuori. Ma chi sono tutte queste persone con cui condividiamo dei ricordi, una vita, delle responsabilità?". I contributi video e audio sono di Pasquale Verginelli, Daniele Grassi, Marilù Rebecchini, Siham El Hadef, le luci di Camila Chiozza, collaborazione alla drammaturgia di Luisa Merloni. Biglietti allo Sperimentale, Tipico.tips e all’Annunziata dalle ore 20. Inizio ore 21.