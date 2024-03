Nella città di Rossini. Il diktat di Pesaro: chi canticchia sul bus prenderà la multa

Vietato cantare quando si viaggia su un autobus urbano. Dove? A Pesaro, città del grande compositore Gioachino Rossini. Perché? C’è un regolamento di Polizia Urbana, in bozza, ma prossimo ad essere approvato che si propone di multare quanti sugli autobus pubblici "diano luogo ad esecuzioni canore e/o musicali non autorizzate". Non è uno scherzo: è nero su bianco. La multa per chi dovesse essere colto sul fatto, va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

È chiaro che nella città natale di un genio gioviale come il Cigno, l’ipotesi stona e parecchio. Il primo a ribellarsi all’idea, invitando tutti a un ripensamento, è un consigliere di maggioranza, il pentastellato Lorenzo Lugli: "È un’assurdità: non si può né leggere e tantomeno approvare – tuona, promettendo battaglia –. Farò un emendamento al regolamento, lunedì in consiglio, per correggere il tiro. A prevalere deve essere il buon senso, anche perché c’è un altro comma dello stesso articolo, previsto nel nuovo regolamento che si occupa proprio di vietare gli eccessi. Cioè? Si vieta di tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o di disturbare con schiamazzi il prossimo. Direi che come deterrente alla maleducazione sia più che sufficiente. Invece, vietare il canto a prescindere, mi sembra solo ridicolo".

In attesa di vedere gli sviluppi istituzionali, chiaramente il dibattito pubblico si è acceso: tra ilarità e paradossi, la maggioranza degli intervenuti è pronta a convenire su quanto sia elevato il tasso di assurdità raggiunto dal diktat. "Perché mai? C’è un’emergenza di cantanti che suonano sugli autobus? – osserva sarcastico Paolo Pedretti, chitarrista dei Pop Deluxe, con 40 anni di rock sulle spalle –. Non ho mai visto nessuno caricarsi un Marshall (l’amplificatore, ndr) sulle spalle per sparare a 100 watt Foxy Lady di Jimi Hendrix, tra una fermata del tram e l’altra. Fosse così potrei capire... Al massimo, a Milano, in metro, ho incontrato uno che con l’armonica ci ha fatto passare 5 minuti piacevoli. Insomma non vedo le ragioni di questo alone autoritario. Se uno canticchia perché è di buon umore, credo che male non faccia. Soprattutto in un periodo come l’attuale così buio, che ci ha visti uscire da una pandemia e mentre assistiamo a scenari di guerra dolorosissimi e fenomeni di regressioni sociali. Se uno sale sul tram per canticchiare ’’Una splendida giornata’’, vuol dire che si becca una multa?".

Un altro veterano dei palchi in giro per l’Italia è l’urbinate Maurizio Lucchini: "Non metterei una legge. Addio spontaneità – osserva –. Se sono quattro ragazzi che strimpellano in allegria, senza esagerare, non credo che possa essere un problema. È anche vero che ormai la gente non è più quella di un tempo: siamo diventati un popolo di stressati. Ma se le persone tornassero a parlarsi, basterebbe definire la questione con il buon senso. Non ci deve essere un approccio dittatoriale su ogni cosa".