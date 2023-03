Nella Gola del Furlo sarà riaperto l’antico passaggio romano

Dall’inaugurazione del finesettimana a Palazzo Castracane di Fano con visita alla Biblioteca federiciana, all’apertura di Palazzo Ciacchi e del Cantiere Rossini a Pesaro, dagli itinerari sulle tracce di Giancarlo De Carlo a Urbino, fino al recupero dell’antico percorso della via Flaminia nella Gola del Furlo, per le Giornate Fai di primavera sono in programma 15 eventi, in provincia, tra venerdì e domenica. Di questi, 11 si svolgeranno nell’entroterra, sempre grazie ai volonari (persone e gruppi) che rendono possibili le visite.

"La Riserva del Furlo ha anche valore archeologico – spiega Fiammetta Malpassi, capo delegazione Fai Pesaro e Urbino –. Dopo circa 10 anni di restauri, la prima delle due gallerie di epoca romana è stata liberata, recuperando il percorso originale della Via Flaminia, e sarà riaperta sabato, a mezzogiorno. Ci saremo anche noi e, per due giorni, i visitatori potranno passeggiare in questo bellissimo ambiente, con studenti di varie scuole della provincia a fare da guida. Al rientro, ci sarà l’osservazione del nido delle aquile che vivono lì, assieme al gruppo “Birders“, e avremo momenti di racconti sulla storia del luogo e sull’Abbazia di San Vincenzo, così come escursioni sul Monte Paganuccio e sul Monte Pietralata assieme a Cai Montefeltro e Cai Pesaro. Sono poi previste aperture nei borghi: abbiamo scelto i “Luoghi del cuore“, votati al censimento Fai e riconosciuti come da valorizzare, a partire dall’abbazia di San Michele Arcangelo, a Lamoli, che ha avuto un gran successo. Presente anche la Pieve di Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, dove si racconterà il territorio traendo spunto dal poemetto “La Brombolona“ e narrando la storia d’amore per un luogo attraverso quello vissuto da Bruschina, figlia del conte di Primicilio, per Antonio, figlio del peggior nemico della propria famiglia: il conte di Gaifa. Ci saranno visite guidate e passeggiate, condite con cibi della tradizione. A Montefabbri, un gruppo di giovani aprirà il borgo, accompagnando i visitatori in una camminata nelle campagne. Doppio evento a Pergola: andremo all’Oratorio dell’ascensione al Palazzolo, che contiene affreschi quattrocenteschi tra i più importanti esempi della pittura a fresco marchigiana, e apriremo un casino di caccia appartenente alla famiglia Guazzugli-Buonajuti, risalente al XVI Secolo e restaurato nel XVIII. Infine, visiteremo Piobbico, dove, dopo una passeggiata nel centro storico, arriveremo al Castello Brancaleoni. Le Giornate di primavera sono un momento utile per conoscere il territorio, ma anche un’importante occasione per raccogliere iscrizioni e fondi, necessari al sostentamento del Fai".

Per dettagli sulle iniziative e informazioni per prenotarsi: https:fondoambiente.itil-faigrandi-campagnegiornate-fai-di-primaverai-luoghi-aperti?provincia=PESARO%20E%20URBINO