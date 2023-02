Nella grotta del Metaverso senza paura

Il Metaverso si diffonde anche nel mondo sotterraneo grazie al Gruppo Speleologico Urbinate. Per il past president Michele Betti "l’ipotesi di indagare il sottosuolo con l’utilizzo della realtà virtuale nasce dall’esigenza di poter esplorare tridimensionalmente tutte quelle cavità che per motivi fisici o ambientali ci sono in qualche modo precluse. Infatti, soprattutto nelle cavità di origine antropica, l’instabilità dei manufatti così come la composizione atmosferica pongono non pochi limiti alla sicurezza delle esplorazioni. Con Michele e Manlio Magnoni abbiamo ragionato assieme sulle problematiche nate durante le prime fasi dell’esplorazione della miniera di San Lorenzo in Solfinelli. Una serie infinita di prove con telecamere e illuminatori diversi, software di rendering e virtual tour da cui non ottenevamo le certezze che cercavamo, fino alla proposta e realizzazione della “speleologia nel metaverso“".

Durante tutta la fase dello sviluppo il GSU ha iniziato a comprendere anche il valore sociale e divulgativo che questa applicazione poteva assumere nella comunità, fino a decidere di realizzare un video con le fasi salienti che si incontrano andando a “visitare“ la Grotta delle Tassare di Monte Nerone: adesso, semplicemente indossando un visore VR, è possibile partecipare all’esplorazione virtuale dell’ipogeo grazie a un video a 360° che – ve lo garantisce chi vi scrive, che l’ha provato – è estremamente coinvolgente. Presentato in anteprima al Raduno internazionale di Speleologia Risorgenze 2022, che si è tenuto a Cagli dal 7 all’11 dicembre, associato alla mostra “La Grotta delle Tassare a Monte Nerone“ e a un pannello con pianta, rilievo e qrCode che permette di accedere agli approfondimenti tematici, il “metaverso ipogeo“ del GSU è stato ufficializzato all’incontro di speleologia “Scintilena & friends“ tenutosi a Narni dal 3 al 5 febbraio. Durante l’evento circa la metà dei 150 partecipanti ha voluto testare lo “speleoverso“. Solo commenti positivi e richieste di collaborazione per realizzare questa tipologia di prodotto in tante altre tipologie di cavità sparse per l’Italia. Ma il GSU non si ferma qui, e ha già posto le basi di un nuovo progetto dal titolo “La speleologia per chi non può (o non vuole)!“ rivolto a coloro che per impossibilità fisiche o semplice fobia vorrebbero provare l’esperienza di calarsi nel ventre profondo e nero della terra. Ma questa è un’altra storia.

Tiziano V. Mancini