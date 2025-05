Nella lotta contro la fibromialgia la musica e il canto sono validi alleati

La musica e il canto possono essere utili alleati nell’alleviare il disagio di una malattia invalidante come la fibromialgia. Un piccolo saggio di quanto le vibrazioni sonore possano essere d’aiuto sarà dato sabato dalle 9 alle 12 nella sala rossa del Comune, in piazza del Popolo a Pesaro, in occasione del convegno "Fibrofog, per comprendere e gestire la nebbia mentale causata dalla fibromialgia". Gli artisti che presteranno le proprie competenze musicali saranno Jimena Llanos, cantante lirica, docente di canto inclusivo e presidente dell’associazione Auser Rossini con Javier Eduardo Maffei, sassofonista, operatore olistico del progetto Syncrovibe.

La performance sarà mediata dall’apporto scientifico del medico ospedaliero Elena Manfredini e dello psicologo Luca Rizzi, psicoterapeuta del centro di Psicoterapia funzionale di Padova. Quest’ultimo, in particolare, illustrerà tecniche concrete e utili per gestire e convivere con la "nebbia mentale", un sintomo spesso invalidante della fibromialgia. L’evento è organizzato dall’associazione Le Ali di Auser ed è promosso da Ast Pesaro Urbino con il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro Urbino.

"L’obiettivo principale dell’incontro - spiega la presidente di Ali, Roberta Baldi - è che ogni partecipante possa acquisire nuove tecniche e strumenti pratici da integrare nella propria quotidianità per convivere al meglio con la fibromialgia".