Nella tela del “Ragno“ fumi dell’osteria del Viale

"L’Osteria del viale" di viale Trieste non ti colpisce certo per la sua atmosfera di antica trattoria di fuori porta carica di storia. Ne avrebbe alcuni connotati, ma ancora sono sparsi qua e là come un disegno che sta pian piano prendendo una sua forma precisa che maturerà e si completerà attraverso gli anni. E tuttavia alcuni di questi connotati già si colgono alla spicciolata e sono sufficienti, per esempio, per suggerire l’idea di quel bel mondo antico in cui esistevano ancora i grandi artigiani che a volte mettevano sulla porta della loro famosa bottega il cartello con su scritto "Torno subito". Poi naturalmente tornavano quando gli pareva a loro, ma tu aspettavi se volevi un mobile degno di questo nome che nobilitasse casa tua con la sua autentica bellezza artistica. Così è con "L’Osteria del Viale": sono capaci di attaccare sul muro esterno un pezzo di carta, che non è manco un cartello, con su scritto "Siamo in ferie", naturalmente a penna e a zig-zag, ma senza avvertirti della data di riapertura. Ma, come col mobile, ti conviene aspettare paziente il ritorno "della grande artigiana" Vanessa se vuoi goderti l’elisir delle seppie coi piselli dentro la ciotola di terracotta. Potreste dire: capirai che roba, ormai le seppie coi piselli le fanno tutti. Motivo di più per aspettare quelle del "Viale". Ma poi, in fondo, che gusto avranno mai queste seppie coi piselli? Se siete tanto tanto un cliente con le papille che funzionano a dovere non dovete fare altro che chiedervi una piccola cosa: di gusti ne avete in mente uno che appena mettete in bocca il primo boccone capite subito che per voi è l’ideale? Ecco, quelle della Vanessa hanno proprio quel gusto lì. Ho detto le seppie coi piselli, ma, senza cambiare una virgola dell’intera storia, potrei dire anche le tagliatelle coi piselli. Perché fu proprio di loro che m’innamorai anni fa, con quell’aria tosta e campagnola che ancora hanno. Poi i piselli mi fecero conoscere le seppie. E fu bigamia alimentare.

