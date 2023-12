Nella vita è “Tutto compreso“ come racconta Germana Duca

Sarà presentato martedì 12 alle 16,30, nella Biblioteca del Duca nel Palazzo Ducale di Urbino il volume di racconti "Tutto compreso" (peQuod, 2023) di Germana Duca Ruggeri, che dopo aver riscosso numerosi premi di poesia si dedica alla narrativa offrendoci pagine di rara delicatezza, come le immagini evocate in “Posatora“ con vista su Ancona, ritratto di un luogo "metafora di civiltà nuove, con le ali" passando poi dal tempo reale alla leggenda: la Santa Casa trasportata dagli angeli, come "il sogno di ogni migrante", avere un luogo amico dove fare una sosta, prima di ripartire, intrecciando rapporti umani nel tempo della civiltà contadina, raccontati in “Un arco di vita“.

Descrizioni minuziose, parole scelte con cura come quelle della piccola Ada: la meraviglia per un mondo fiabesco, un viaggio pieno di scoperte in una casa di signori. Riflessioni sulla vita, la morte, gli affetti e su quello che resta quando "Il cuore è un pugno di terra che trema" con escursioni degli stessi occhi a confronto con la storia recente del paese in "Dodici giorni a Milano", quando dopo il 12 dicembre 1969 "nulla sarebbe stato più come prima" e l’urgenza di tornare alle colline del Montefeltro, al ragazzo che l’aveva baciata prima di partire, in luoghi dove la vita non conosce sussulti se non nel privato, in simbiosi con la campagna e i suoi animali. Aria di festa, sensazioni condivise, mentre si prepara assieme il pranzo di ferragosto con il vergaro e la vergara, affaccendati e felici, ascoltando racconti antichi davanti al buon cibo, discutendo del tempo che vola, come una celebrazione tra gli abitanti di ieri e quelli di oggi, uniti da "La stessa idea della vita" nel rispetto di chi, prima di noi, ha abitato la stessa casa a San Cipriano, nei dintorni di Urbino. Quadretti teneri sul legame affettivo tra animali e padroni, canti alla natura e alle sue meraviglie che danno forma e vita alla natura e alle persone, offrendo un’anima, ora sofferente, ora grata. Una musica della natura che si accompagna alla serie finale di storie simpatiche, in italiano e in dialetto urbinate.

Infine la madre perduta, Gioia, pensata con nostalgia ricordando il suo messaggio finale, udito a Parigi: "Siamo nomi. Nomi scagliati verso l’infinito. Siamo solo questo...". A dialogare con l’autrice e il pubblico sarà il giornalista Tiziano Mancini, mentre il Gruppo di Lettura della Biblioteca San Girolamo leggerà alcuni brani tra una domanda e l’altra.

Marcellina Zanchi