Nelle Marche i suoni del mondo Entroterra, torna “Altra Musica“

Riprende il suo viaggio Alte Marche Altra Musica, rassegna che si snoda tra le province di Pesaro e Urbino e Ancona. E questa volta il percorso musicale agostano sarà improntato alla world music, nella sua, ormai tradizionale, forma itinerante.

L’edizione 2023, infatti esplora il dialogo universale con etnie e culture del mondo, dalla costa all’Appennino marchigiano, alla scoperta di luoghi, castelli e panorami marchigiani seguendo i nuovi suoni del mondo. Domani sarà a Frontone in scena il trio di Marco Mezquida il geniale “mago del piano“ spagnolo ad incendiare di ritmo delle Baleari al Castello della Porta. Con Letter to Milos, assisteremo all’evocazione della musica tradizionale iberica, con un particolare gusto per il sincretismo musicale (dal ritmo cubano alla samba brasiliana), cenni al romanticismo e, in aggiunta, un omaggio al free jazz e al blues, passando per la musica circense e al groove.

Dalle 19 alle 21, sarà possibile effettuare visite guidate al Castello della Porta e cenare nei ristoranti tipici del borgo. Alte Marche si sposterà martedì sera nel Centro Storico di Serra Sant’Abbondio con il duo Tiberini-Scrignoli con Flower power 2.0. Un viaggio nel caleidoscopico panorama degli anni ’60, quando si affermava il rock psichedelico; un concerto caratterizzato da contaminazioni e intriso della cultura hippie. Nicoletta Tiberini e Valerio Scrignoli ci condurranno in una avventura musicale da vivere con gli stessi occhi (e orecchie) di Alice nel paese delle meraviglie. Aperitivo e degustazione di prodotti locali a cura di Pro Loco Serra Sant’Abbondio. In piazza Gramsci, a Sassoferrato, il 9 agosto il viaggio dell’Imperial Quartet condurrà il pubblico nelle profondità musicali della Louisiana. Formazione che si proporrà in piazzetta Garibaldi a Cantiano (il 10 agosto) in una magica atmosfera. Anche a Cantiano possibilità di aperitivo o cena nei numerosi locali tipici del centro storico. Infine, il chiostro san Francesco di Arcevia, accoglierà (l’11 agosto) Rinasci Mentale, il viaggio sud americano attraverso le stagioni e i luoghi della musica per viola da gamba, dal Rinascimento ai giorni nostri. Inizio concerti ore 21,30.

Tutto il programma www.altemarche.it e sulla pagina facebook. Info: cell 331.7804743.

c. sal.