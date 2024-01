Nelle Marche. Il contagio non rallenta: "Aumentano i casi gravi"

Sono più di 30mila i nuovi casi di influenza stimati nelle Marche nella settimana che va dal 25 al 31 dicembre. L’ultimo report di Respivirnet, il sistema di sorveglianza che fa capo all’Istituto superiore di sanità, datato 8 gennaio 2023, parla di un totale di 161.940 casi stimati dall’inizio della rilevazione. Un dato importante, che fa schizzare la regione oltre la soglia epidemica di "intensità molto alta", con un tasso di incidenza che supera il dato nazionale (20 casi ogni mille assistiti contro i 17 della media nazionale). L’altro dato che il report evidenzia è che il picco influenzale sembra aver anticipato il suo arrivo. Valori così elevati, infatti, si mostravano normalmente qualche settimana dopo, con l’unica eccezione del 2009 e della stagione 2022 e 2023.

A soffrire di più sono i bambini: la fascia da 0 a 4 anni è quella con l’incidenza maggiore, con 46 casi ogni mille, pari a 2290 bambini circa. Se invece andiamo a guardare i numeri assoluti, la maggior parte dei marchigiani a letto con l’influenza ha tra i 15 e i 64 anni: si stima siano 18.323. Il monitoraggio della sindrome simil-influenzale, a differenza dei bollettini Covid, è affidato a una rete di medici sentinella. Nelle Marche ce ne sono 72, incaricati di segnalare settimanalmente i casi di sospetta influenza riscontrati, registrandoli per sesso e classe d’età. Ebbene, l’esito del monitoraggio non lascia dubbi: la curva marchigiana sale, di settimana in settimana, e mentre di contro quella nazionale si appiattisce (ve lo ricordate ancora il plateau?) la nostra si inerpica fiera verso un pericoloso crinale. In 10 settimane, cioè in poco più di due mesi, si è passati da 6.700 casi stimati agli attuali 30mila. Una tendenza che ci accomuna, nel confronto con le altre regioni, a Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania. "È molto difficile prevedere il picco influenzale - dice Gregorio Bucci, uno dei medici sentinella di Pesaro - perché è difficile distinguere il virus influenzale dal Covid. Possiamo azzardarci a dire che il picco è adesso o che lo abbiamo appena superato. Di sicuro fino a fine gennaio dovremo farci i conti. Al mio rientro dalle ferie, l’8 gennaio, ho avuto 40 pazienti con l’influenza. Un numero enorme, soprattutto calcolando che due ogni 100 sviluppano forme gravi, e addirittura il rapporto sale a 20 ogni cento se consideriamo i pazienti fragili, con il concreto rischio di finire ricoverati".

Di fronte a questo scenario, le vaccinazioni antinfluenzali nelle Marche hanno raggiunto quota 204.241. Ad essersi vaccinati di più sono gli anconetani, con 83.544 dosi; poi i pesaresi con 48.187 iniezioni. Seguono i territori di Ascoli (27.750), Macerata (25.908) e Fermo (18.852). La profilassi è passata perlopiù attraverso gli ambulatori dei medici di base, che hanno vaccinato 191mila assistiti. Ma anche le farmacie hanno fatto la loro parte, con 10.384 clienti messi teoricamente al sicuro. Il resto delle dosi è passato attraverso gli ospedali. Vale la pena rimarcare che su un totale di 204mila dosi, meno di 50mila marchigiani hanno deciso di sottoporsi al vaccino anticovid.