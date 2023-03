Nelle sale del museo nazionale Rossini si gira ’Ancora volano le farfalle’

Le belle sale del Museo Nazionale Rossini si sono trasformate in set cinematografico per ospitare le riprese finali di "Ancora Volano Le Farfalle", film prodotto dall’azienda riminese A&P Group Slrs, con la regia di Joseph Nenci, la colonna sonora curata da Stefano Perilli in arte Peroz e la direzione della fotografia di Giuseppe Andreozzi, che uscirà al cinema entro il 2023. Si tratta di un lungometraggio a sfondo sociale ambientato tra le Marche e l’Emilia Romagna, in particolare tra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini, che attraverso una commedia apparentemente ‘leggera’ racconta una storia drammatica liberamente ispirata a Giorgia Righi, ragazza del Gallo di Petriano, affetta dall’Atassia di Friedreich.

La sceneggiatrice Antonella Marsili ha saputo miscelare in modo sapiente alcuni momenti di vita reale della giovane e la dimensione di fantasia, raccontando con efficacia il suo carattere fragile ma determinato al tempo stesso. Nonostante le difficoltà, la protagonista ha una forza e una volontà d’animo sbalorditive oltre ad una lucidità di pensiero davvero disarmante per la sua età; lotta quotidianamente per piccole e grandi vittorie perché la malattia degenerativa non l’ha mai fermata nel perseguire i suoi sogni e non le ha impedito di raggiungerli; il finale ambientato nel museo rossiniano è tutto da scoprire. Parte del ricavato della distribuzione del film servirà per scopi benefici.

l. d.