Nell’edificio ’conteso’ i bimbi dell’asilo nido

L’edificio conteso permetterà di garantire la continuità del servizio di asilo nido comunale. Sono iniziati da alcuni giorni all’ex scuola elementare di via Damiano Chiesa di Marotta - la cui proprietà è stata in bilico tra Mondolfo e Fano per anni dopo l’unificazione della Berlino dell’Adriatico, fino alla definitiva sentenza del Tar del luglio 2022 che l’ha attribuita a Mondolfo – i lavori che consentiranno di adeguare l’edificio in modo che possa ospitare i bambini del nido di Centocroci, che dovrà essere abbattuto e ricostruito.

Un’operazione, quest’ultima, che l’amministrazione Barbieri potrà fare perché si è aggiudicata un bando Pnrr di 1milione e 848mila euro con un progetto che prevede il completo rifacimento dell’asilo nido, che sarà più grande (per 60 bimbi, a fronte dei 36 attuali) e, naturalmente, adeguato ai massimi standard di sicurezza. I lavori di demolizione e poi di costruzione del nuovo edificio partiranno a fine 2023 e contestualmente sarà completamente adeguato lo stabile di via Damiano Chiesa, che entrerà in funzione subito dopo le vacanze natalizie, assicurando, in tal modo, la piena continuità del servizio ai bambini e alle loro famiglie.

"E’ così – conferma il sindaco Nicola Barbieri -, nella nostra azione informativa ai cittadini sui progetti in corso di realizzazione, possiamo evidenziare che realizzeremo una nuova struttura a Centocroci, al posto di una costruzione che risale a 40 anni fa. Faremo un edificio più grande, adeguato dal punto di vista sismico ed energetico, che ci permetterà di rispondere alla crescente richiesta di nuove iscrizioni, offrendo ai più piccoli spazi nuovi e confortevoli. Con questo progetto amplieremo l’offerta dei servizi educativi per la fascia 0-2 anni. E nel frattempo, abbiamo avviato i lavori di riqualificazione dell’ex scuola di via Chiesa, che così avrà una nuova vita. Con interventi propedeutici alla funzionalità dell’edificio come asilo nido, per rispondere alle esigenze del momento, studiati in piena collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio del nido, senza escludere, però, diversi utilizzi futuri".

Sandro Franceschetti