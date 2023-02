"Nell’ignoto trasferiamo tutte le paure"

Lo scorso martedì, 14 febbraio, tra lo studio di Storia Moderna e la tenera atmosfera di San Valentino – che non ho mai festeggiato –, mi sono imbattuta nella lettura dell’articolo di Alessandro Balerdetti, nella sezione del Quotidiano Nazionale, riguardo la tensione tra i cieli di Cina e America. Una discussione sui poco apprezzati “palloni-spia“, che vede protagonisti Washington e Pechino. Nell’articolo si sottolinea anche che: "gli accertamenti sono in corso e tutte le piste rimangono aperte, al punto che un generale delle forze aerospaziali americane, ha dichiarato di non escludere neppure l’ipotesi “alieni“". In allegato a quanto descrive il Balerdetti c’è un’immagine che ritrae uno dei 4 gonfiabili abbattuti in questi giorni dagli Stati Uniti, e devo ammettere che se mi dovesse capitare di vedere una cosa del genere alzando gli occhi durante una tranquilla passeggiata col cane, mi prenderebbe un colpo.

Nell’ignoto trasferiamo tutte le nostre più grandi paure, un po’ come quando da bambini si aveva timore del buio. Dalle ipotesi più disparate, prendono forma i nostri incubi e tutto ciò che ci terrorizza, portandoci a sintetizzarlo in delle allucinazioni infondate, catapultandoci in un’alterazione della realtà. Che ansia! Quello che non si conosce lo si descrive spaventoso e, per sentito dire, arriviamo a trarre conclusioni che delineano il falso. Morale della favola? Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela.

Al posto di attribuire definizioni a ciò che non ha un’identità precisa e universale, è bene informarsi senza sprecare energie inutilmente. E se dovessero essere davvero alieni? Beh, spero che siano teneri come “E.T. l’extraterrestre“ – Steven Spielberg, 1982 – il film che ha fatto sognare intere generazioni all’insegna del magico mondo della fantascienza.

Asia D’Arcangelo