Nello scooter per disabili nascondeva la cocaina: arrestato

Lo scooter elettrico per disabili era la sua bancarella ambulante per lo spaccio. E’ nelle parti meccaniche del mezzo che aveva nascosto la cocainagià divisa in dosi e il kit per il confezionamento. Scoperto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Pesaro è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio. Lui è un disabile 33enne, di origine marocchina, disoccupato e pluripregiudicato, residente in centro storico a Pesaro. I militari lo avevano già nel mirino per via di alcune segnalazioni. Gli hanno trovato addosso anche mille euro in contanti. Cifra ritenuta sproporzionata rispetto alle sue reali capacità economiche. E quindi considerata frutto di spaccio. Indagini in corso per accertare la provenienza della droga e l’eventuale inserimento dell’indagato in contesti cittadini dediti allo spaccio.

"L’operazione - spiegano i carabinieri - si inserisce nella campagna contro ogni forma di illegalità e, in particolare, alla preoccupante diffusione degli stupefacenti tra i giovanissimi e alle condotte delittuose da parte delle cosidette “baby gang”.