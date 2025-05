Nello scrigno del Castello dei Conti Oliva

Il turismo e la cultura come binomio per far conoscere e apprezzare sempre di più il nostro entroterra. L’altro ieri (foto) si è svolta una visita turistica al Castello dei Conti Oliva di Piandimeleto, nel cuore del Montefeltro, alla presenza di amministratori locali e operatori culturali.

"Un momento significativo - spiega il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini - non solo per scoprire uno dei gioielli del nostro territorio, ma anche per riflettere insieme sulle potenzialità turistiche e culturali dell’area. Il Montefeltro è oggi culla di antichi e nuovi sapori, di una tradizione contadina rinnovata e rafforzata da prodotti eno-gastronomici di prima qualità, grazie al connubio con un ambiente incontaminato (sede anche di un Parco Naturale Regionale); ed è l’erede indiscusso (per locazione geografica e storica) di un passato che oggi trova le sue rappresentazioni in una rete di musei, castelli, rocche, residenze d’epoca e palazzi ricco e culturalmente diversificato".

"L’Amministrazione di Piandimeleto – aggiunge il primo cittadino - ha come obiettivo il confronto tra Comuni e realtà territoriali, volto a sviluppare progetti condivisi per la promozione turistica del Montefeltro. Un’azione che guarda al futuro per valorizzare il patrimonio storico-artistico, rafforzando i legami tra i diversi borghi e costruendo una visione unitaria e strategica. Valorizzare l’entroterra significa prima di tutto restituire dignità e servizi a chi lo abita quotidianamente, senza dimenticare l’importanza di garantire accoglienza e funzionalità a chi sceglie di visitarlo. Solo così questi territori potranno essere realmente attrattivi, vivi e protagonisti di uno sviluppo duraturo e sostenibile. Il Comune di Piandimeleto essendo beneficiario del Bando Borghi, ha colto l’opportunità concreta per attrarre risorse e realizzare interventi mirati alla rigenerazione dei centri storici, all’infrastrutturazione leggera e al sostegno di iniziative culturali ed economiche".

"È solo con la condivisione e la capacità di fare squadra che possiamo davvero far emergere la ricchezza del nostro territorio – aggiungono l’assessore Annita Lazzarini e Giuseppe Postaglione, giovane amministratore –. Occasioni come questa dimostrano la potenzialità che il Montefeltro ha in ambito turistico culturale".

Amedeo Pisciolini