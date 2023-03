Nello scrigno di Palazzo Castracane Il Fai apre un gioiello della città

Alla scoperta di Palazzo Castracane per le giornate Fai di Primavera. Sabato 25 e domenica 26 marzo, grazie al Fai Fano, sarà possibile visitare lo storico Palazzo di via Castracane. "Si tratta di una dimora privata – hanno spiegato Anna Siccoli, Maura Garofoli e Milena Rovinelli del Fai Fano – di solito chiusa al pubblico, di grande fascino e ricca di storia, ancora abitata dagli eredi della famiglia che lo ha costruito. Al centro della facciata principale, di fronte alla Biblioteca Federiciana, domina l’imponente portale ad arco sovrastato dallo stemma della famiglia con il caratteristico cane rampante. In contrasto con l’austerità monumentale della facciata, il palazzo al suo interno è uno scrigno di bellezza, sconosciuto ai più, a cominciare dall’incantevole atrio quattrocentesco a colonne tuscaniche. Degno di nota al piano superiore è il cosiddetto Salone del Sole con un soffitto a cassettoni da cui pende una lumiera dorata a forma di sole con 32 raggi che occupano gran parte del soffitto. Gli affreschi alle pareti riproducono alcune delle imprese militari di Castruccio Castracane, capostipite della famiglia, famoso condottiero, signore di Lucca, vicario imperiale, nato a Lucca il 29 marzo 1281 e ivi morto il 3 settembre 1328. Gli affreschi sono in tutto 13, corrono lungo le quattro pareti della sala immediatamente sotto il soffitto cassettonato". E ancora la referente Fai Fano, Anna Siccoli: "L’apertura di questa dimora gentilizia permetterà al pubblico di visitare l’atrio quattrocentesco, il cortiletto interno, il suggestivo e pregevole salone d’ingresso al piano superiore, la Sala del Sole e i suoi arazzi. Si potranno osservare anche i preziosi cimeli sferografici, due globi, uno celeste l’altro terrestre, creati dal frate veneziano Vincenzo Coronelli (1650-1718), uno dei più famosi costruttori di globi del XVII secolo".

"I globi presenti nel palazzo Castracane di 1 piede e ½ di diametro – ha spiegato Maura Garofoli – furono costruiti nel 1696 e sono nella loro struttura simili a quelli conservati nella Biblioteca Federiciana di 3 piedi e ½ che furono donati a Domenico Federici, abate fondatore della Biblioteca di Fano". Venerdì 24 marzo dalle 15 alle 18.30, gli iscritti Fai potranno visitare in esclusiva Palazzo Castracane ed assistere alle 17 a un momento musicale degli allievi del Conservatorio di Pesaro, nell’atrio del Palazzo. Seguirà una visita alla sala dei globi nell’adiacente Biblioteca Federiciana. Per tutti gli altri visitatori, Palazzo Castracane aprirà sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Nella mattina di sabato si potrà visitare anche la Sala dei Globi della Federiciana. Le visite saranno tutte guidate da giovani ciceroni delle scuole medie Padalino, Nuti e Gandiglio e del liceo Nolfi-Apolloni e del liceo Torelli.

Anna Marchetti