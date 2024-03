Nello sfondo della Urbino dei complotti la storia parallela dell’industria del guado

URBINO

Per Emanuela Saveria Greco, Prefetto di Pesaro Urbino "nei romanzi storici che parlano di questo territorio si può provare l’emozione di vivere la quotidianità degli eventi più celebri del Ducato di Urbino, che fu tra i protagonisti del Rinascimento italiano" e per questo ha voluto intervenire nei giorni scorsi alla presentazione del volume "La corte dei complotti" (Leardini, 2024) di Giovanni Volponi, patrocinato dall’azienda Prebord e ispirata dall’associazione Urbino Capoluogo di Giorgio Londei.

In effetti, i dialoghi, le descrizioni di umori e sentimenti riportano il passato agli occhi del lettore come se fosse sulla scena. E nell’opera di Volponi la narrazione non si adagia su ciò che la storiografia ufficiale ci ha trasmesso, ma dedica uno spazio speciale a un particolare aspetto dell’economia del tempo: la produzione del guado, ovvero l’Isatis tinctoria, una pianta preziosa e unica che era centro dell’economia del Ducato di Urbino più che in ogni altra regione d’Italia. Una delle poche in grado di produrre il colore blu nei tessuti, accantonata solo nel XVII secolo con l’importazione massiccia dell’indaco dall’Asia.

Tra i vari meriti del romanzo di Volponi c’è dunque l’intuizione di aver ricreato una società del tempo nella quale l’“oro blu“ era protagonista delle trame dei tessuti ma anche dei giochi di potere orditi tra Urbino e Gubbio, inserendo un elemento finora rimasto ai margini della congiura che portò gli urbinati a uccidere il Duca Oddantonio la notte del 22 luglio 1444.

Pur attingendo alla fantasia, l’autore ci ricorda che a muovere un complotto mortale può essere sì l’onore oltraggiato dei singoli ma anche più fatalmente il timore di intere classi sociali di veder compromessa l’economia complessiva di un comprensorio. E i movimenti corporativi, che spesso tendono all’illecito, nel Quattrocento individuavano nell’omicidio un normale strumento di azione politica. Per l’occasione, protagonista è il guado. La storia si tinge di giallo e di blu, i colori di Urbino, riportandoci all’attenzione un prodotto che oggi sta tornando protagonista nella produzione dei tessuti e ora anche in percorsi tematici, come quelli organizzati da Maria Stella Rossi, autrice del volume “Nel blu di guado“ che dal prossimo mese di maggio darà il via dalla sua ValdericArte Creative Residence a un guado tour lungo gli itinerari più magici e preziosi di un’antica età dell’oro. Giallo e blu.

Tiziano V. Mancini