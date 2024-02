Nell’universo della pittura moderna del Barocci

Sarà visitabile per quattro mesi, richiamerà opere da vari Paesi e si articolerà in sei nuclei narrativi tematici. Ecco tutti i dettagli di "Federico Barocci. L’emozione della pittura moderna", la mostra monografica sul più importante artista urbinate del ‘500, che la Galleria nazionale delle Marche allestirà nelle sale di Palazzo ducale dal 20 giugno al 6 ottobre. Curata dal direttore della Galleria, Luigi Gallo, e dalla professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, con Luca Baroni e Giovanni Russo, porterà per la prima volta in città le opere di Barocci (1533-1612), grazie a prestiti dai principali musei nazionali e internazionali, che arricchiranno la collezione già presente a palazzo. In totale, ci saranno 76 lavori esposti, tra dipinti e disegni.

"L’inconsueta scelta dell’artista di restare nella città natale, pur avendo conosciuto i centri maggiori dell’arte italiana, in particolare Roma, non gli impedì di diventare famosissimo e ottenere importanti committenze da tutta Italia e non solo – commenta Gallo –. La mostra ospiterà eccezionali capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo e sarà impreziosita da un ampio focus sui disegni dell’artista". Si partirà, nella prima sala, dalla disamina del contesto culturale in cui Barocci si forma e lavora, analizzato tramite l’Autoritratto giovanile e l’Autoritratto senile (Firenze, Galleria Palatina), i ritratti dei personaggi più rappresentativi della corte e quello del suo principale committente, cui è legato da un intimo rapporto di amicizia, il duca Francesco Maria II Della Rovere (Firenze, Galleria Palatina). La seconda sarà dedicata alle grandi pale d’altare, realizzate con innovativi effetti di notturno che rivoluzionarono la tradizione cinquecentesca. La terza toccherà il tema degli affetti, della natura e delle emozioni, con i dipinti di piccola dimensione destinati alla devozione privata. La quarta riguarderà la grafica, con una scelta significativa di disegni, cartoni e incisioni provenienti dalle maggiori raccolte nazionali e internazionali. Nella quinta sala si potranno ammirare alcune composizioni dalla fase preparatoria all’opera finita, come la Fuga di Enea da Troia (Roma, Galleria Borghese), affiancata al cartone preparatorio conservato al Louvre, unica opera a tema mitologico di Barocci. Nella sesta saranno presentate le ultime opere, risalenti al primo decennio del Seicento.

n. p.