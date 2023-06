Neo patentata fa filotto Travolti scooter, bici e auto

Ha preso la patente 15 giorni fa. Tutto bene fino alle 11 di ieri mattina, quando in retromarcia con la sua Lancia Y vecchio modello, una 18enne ha centrato nell’ordine: due scooter, due bici, una colonnina di controllo di Marche Multiservizi e un’auto in sosta che ha poi urtato un’altra vettura ferma. A quel punto, la Lancia Y della 18enne si è fermata e non ci sono state altre conseguenze.

E’ lo scenario che hanno visto ieri mattina gli agenti della polizia locale arrivati sul posto chiamati da un passante. La ragazza non si è fatta nulla ma ha avuto sicuramente paura. Non è chiaro come l’incidente sia potuto accadere. E’ probabile che la giovane neopatentata non abbia visto gli scooter a causa della scarsa visibilità posteriore della Y e tantomeno abbia notato le bici e la colonnina di controllo di Marche Multiservizi. Poi l’urto con l’auto in sosta è dovuto presumibilmente alla perdita di controllo della vettura da parte della ragazza.

E sempre in fatto di incidenti, ieri mattina alle 9.50 c’è stato il cappottamento di un’auto in via Andrea Costa con un ferito. Un’altra vettura è rimasta coinvolta nel cappottamento, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale. Il traffico ha subìto una deviazione per consentire i rilievi dell’incidente.