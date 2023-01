Neopatentato finisce fuori strada

FANO

Paura ieri per un ragazzo di 21 anni. Erano da poco passate le 18.20 quando, lungo la Statale 16, all’altezza della pista dei go kart di Torrette, la Fiat 600 bianca condotta da un neopatentato senegalese di 21 anni, è uscita fuori strada finendo nel fossato (foto). Le cause sono al vaglio della Polizia locale di Fano. Il giovane, residente a Mondolfo, stava percorrendo la statale verso Ancona, quando ha perso il controllo uscendo di strada. Immediato è stato l’intervento del 118 che lo ha condotto al Pronto Soccorso di Fano. Sul posto anche i vigili del fuoco.