Neopensionato vince 20mila euro al SuperEnalotto

Altra vincita ricca alla tabaccheria Ciro di Pantano, in via Ciro Menotti. Lo annuncia, oltre ad Agipro (l’agenzia di stampa Giochi e scommesse), anche il titolare, Stefano Panzieri (foto). "Un cliente abituale si porta a casa 19.526 euro centrando un 5 al Superenalotto", ha detto Panzieri. "Cliente abituale" vuol dire un pesarese, con moglie e figli, ormai grandi, appena andato in pensione. Ha fatto controllare dallo stesso Panzieri la sua schedina, giocata sabato scorso pagando 2 euro, ed ha avuto la bellissima sorpresa.

Ed è quest’ultima una delle tante vincite fatte in quella tabaccheria. "Anche se il ’botto’ forte dobbiamo ancora farlo – annuncia fiducioso Panzieri – dopo tutti questi cinque e altre vincite, vogliamo prima o poi fare 6". L’ultimo 6, per la cronaca, erano 88 milioni. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, 8 aprile è di 16,6 milioni di euro.