Nero pregiato balsamico

Il suo profumo è aghiforme, tagliente, altissimo, di eucalipto con il suo fieno e timo. Al gusto si sprigiona l’aroma della melissa smaltata, con note di argilla e terra macerata. E’ il tartufo nero pregiato di Acqualagna, ora all’apice, a cui alla Braceria Plinc, nel centro del paese, dedicano un menù che vale proprio la pena di assaggiare, magari dopo un aperitivo con salumi della casa nell’antica macelleria al piano terra. In cucina c’è Elena Venturi, una sorta di mamma prestata al ristorante. Qui il nero pregiato è su ogni piatto. Sui crudi: tartare di manzo che viene servita con crema di parmigiano e uovo e poi carpaccio di manzo con scaglie di grana e dadolata di pane del forno di Acqualagna. Sui piatti veloci per chi non ha tempo di aspettare o è in pausa pranzo: strapazzo di uovo locale, oppure uovo dorato, cioé fritto con purea di patate e fonduta di parmigiano, o ancora il classicissimo e ghiotto crostino con salsa acqualagnese (brodo, parmigiano farina, burro e tartufo).

Se invece avete del tempo e amate la carne da cortile , c’è il tacchino in crosta con maionese della cuoca, una sorta di toast ripieno con filetto di tacchino, casciotta d’Urbino e maionese con tartufo. O ancora lo stecco di coniglio con mandorle e amerene di Cantiano (piatto solidale, oltre che buono). Siete a metà tra la fretta e la siesta e vi va un buon primo che brilla sempre di nero pregiato? Ecco un piatto strano che si chiama "Pizza problematica", ma non è altro che un disco di gnocco romano farcito con tortini di zucca, noci e fonduta di Matico (di qui Proble-Matico) ovvero di pecorino crudo a pasta molle Cau e Spada. Spassoso il cappelletto in brodo con il tartufo galleggiante, così come lo spaghetto di Pietro Massi alla carbonara o ancora le tagliatelle fatte in casa all’uovo con la salsa acqualagnese. I vini sono del territorio ma non solo.

Il ristorante chiude il martedì, per il resto è aperto a pranzo e cena (prenotazioni 0721 798997). Ma chiamarlo ristorante è riduttivo. Questo è un laboratorio di idee, pensato da Francesca Marini che propone esperienze gustative complete prenotabili on line (braceriaplinc.it): cerca del tartufo con visita in azienda e pranzo. Oppure "Macellaio per un giorno": lavorazione delle carni, degustazione davanti al camino e verticale di fiorentina con spiegazione del macellaio. Tornare indietro per andare (molto) avanti.

