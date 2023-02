Nespoli porta in orbita il Carnevale Già polverizzati 2800 biglietti

di Anna Marchetti

Mentre la serata di ieri si è conclusa con la "Notte dei Colori", ovvero la sfilata dei carri di seconda categoria e musica per le vie del centro storico e in piazza XX settembre, oggi si attende la domenica clou per il Carnevale: nella giornata di ieri sono stati venduti on line 2800 biglietti, mille in più della scorsa volta. Non ci sarà l’astronauta Paolo Nespoli, protagonista ieri di un incontro con l’artista Michelangelo Pistoletto. Ci sarà invece, dalle 15 su viale Gramsci, "Raffi &Xxenergy", una cantante che sta avendo grande successo dopo aver aperto alcuni concerti dell’ultimo tour di Vasco Rossi, il fumettista Marco Martellini e l’illustratore Marco D’Agostino. Sulla folla prevista una pioggia di 60 quintali di dolciumi. "La seconda domenica – fa notare la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli – è sempre la più partecipata".

Vola l’ottimismo con "le tribune sold out – fa notare il vice presidente Stefano Mirisola – e i plachi quasi tutti venduti". "Avanti tutta – è l’esortazione dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – l’affluenza della prima domenica ha dimostrato che la gente ha voglia di esserci". L’obiettivo è superare i 9.845 biglietti paganti della scorsa domenica e superare le "piccole pecche" emerse nella prima sfilata, evitando le file agli accessi e la partenza ritardata.

Ad aprire la sfilata, come sempre, sarà la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, accompagnata dal sindaco Massimo Seri e dalla maschera ufficiale del Carnevale El Vulón. Con loro, per questa domenica, una rappresentanza della città di Viterbo composta dal sindaco Chiara Frontini e dal presidente Avis Luigi Ottavio Mechelli. Presente anche il residente Avis Fano Giuseppe Franchini. Ci saranno inoltre gli atleti della Vigilar Virtus Volley Fano, squadra che sta guidando la classifica del girone Bianco della serie A3 maschile e della Essepigi Fano Rugby, formazione che sta disputando i play-off per la promozione in serie B. Presenti anche i ragazzi della cooperativa sociale Nuovi Orizzonti. La manifestazione inizia questa mattina con il Carnevale in Sup, organizzato da Maredentro, con ritrovo alle 10 alla Tensostruttura del Lido ed arrivo previsto per le 12 alla Darsena Borghese. Sempre alle 10 su viale Gramsci seconda domenica del Carnevale dei Bambini.

Ieri pomeriggio grande pubblico per l’incontro "Spazio e arte", con l’artista di fama internazionale Michelangelo Pistoletto e Paolo Nespoli. L’astronauta si è soffermato sull’Italia vista dallo spazio: "Tutti gli astronauti guardano dalla stazione internazionale con grande ammirazione il nostro Paese". Sempre Nespoli ha raccontato di Space 3: "Uno strumento per portare la gente di tutti i giorni nello spazio e lo spazio nelle case. I cittadini prendevano le immagini scattate dallo spazio e le mettevano sovrapposte con le immagini fatte sulla terra creando così una forma di arte". Pistoletto si è invece soffermato sul concetto del Terzo Paradiso "che nasce dall’antica parola persiana che significa ‘Giardino protetto’" e rappresenta la terza fase dell’umanità in equilibrio tra artificio e natura.