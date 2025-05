"Nessun caos per l’amministrazione. Sono fantasie della minoranza"

Alfiero Marchetti, sindaco di Mercatello, risponde a Luca Bernardini capogruppo di minoranza: "Le sue sono solo fantasie, non esiste ragione per parlare di caos in amministrazione. Sull’Ufficio tecnico dal 2019 ad oggi si sono succeduti ben 5 responsabili dopo una serie di convenzioni dapprima ritenute indispensabili poi sistematicamente sciolte. Quando abbiamo appreso che l’ultima responsabile si sarebbe trasferita abbiamo subito attivato procedure che hanno portato alla recente assunzione di un nuovo tecnico dopo aver invitato l’Unione Montana a riaprire il bando per l’interpello, bando a cui appena possibile ha dato puntualmente seguito. Per la convenzione di segreteria, invece, abbiamo attivato tutte le strade possibili, ma anche qui non c’erano dapprima segretari disponibili ed in seguito abbiamo incontrato come tanti difficoltà di adesione ad una nuova convenzione. Per quanto concerne l’approvazione del consuntivo, lo stesso è slittato di qualche giorno per ragioni tecniche ed anche qui qualcuno dovrebbe farsi un ripassino sulle regole e sui termini." Accuse respinte al mittente dunque: "Non esiste assolutamente caos, tutt’altro, e le cose vanno avanti nel modo dovuto pur in presenza di qualche piccolo problema legato anche al rifiuto di qualsiasi forma di informazione da parte dei precedenti amministratori. La minoranza deve stare serena: chi mi conosce e chi conosce i miei validissimi collaboratori sa che non lasciamo nulla di intentato e che l’impegno è assoluto e quotidiano. I riferimenti ai membri della giunta iscritti ai partiti, peraltro inesatti, lasciano il tempo che trovano. Vedo invece tanta unità di intenti e reciproca fiducia all’interno della nostra coalizione che vive questa bella esperienza senza alcun problema. Si è detto che non ci sono novità ed idee nuove se non quelle prevalentemente legate alla sfera “di piazza“ ma chi ritiene che oggi le cose non vanno è completamente scomparso da quella piazza. Dopo 10 mesi non sanno accettare le sconfitte".

Andrea Angelini