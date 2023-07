Nessun dorma a Vallefoglia Notte Bianca da gustare

Con la “Notte bianca” e il “Festival di musica antica”, entrano nel vivo le iniziative estive. Un fine settimana con due iniziative di grande rilievo che ci faranno entrare nel vivo delle iniziative estive turistiche e culturali della Città di Vallefoglia.

Stasera prende il via ufficialmente dalle ore 19,00 “Whitenight2023”, la Notte Bianca della Città di Vallefoglia. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, interesserà le frazioni della zona pianeggiante del territorio, Montecchio, Bottega, Morciola e Cappone. Saranno coinvolte tutte le attività commerciali dove tanti sono le iniziative organizzate per intrattenere il pubblico ad iniziare dai ristoranti, dalle gastronomie, dai bar e dai pubblici esercizi che proporranno menù enogastronomici con prodotti tipici locali, accompagnati da intrattenimenti musicali e spettacoli di ogni genere adatti sia per i grandi che per i più piccoli, con negozi aperti fino a notte inoltrata.

Come lo scorso anno, puntualizza il sindaco, sarà di nuovo attivo il “Whitebus”, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, con due autobus navetta gratuiti che collegheranno ininterrottamente ogni 15 minuti dalle ore 18,30 fino a tarda notte le varie frazioni per dare la possibilità a tutti di muoversi in sicurezza e spostarsi in tutte le zone interessate dall’evento.Domenica sera, invece, 16 luglio, alle ore 21.00, comunicano il sindaco e l’assessore alla Cultura Mirco Calzolari, presso la “Fonte dei Poeti” a Sant’Angelo in Lizzola, si terrà un appuntamento del festival di musica antica incluso nella rassegna di “Musicae Amoeni Loci”, con uno spettacolo dal titolo “Il tocco di Polimnia” proposto dal Coro Polifonico Jubilate, con danze napoleoniche in abito storico.

"Invitiamo tutti – conclude il Sindaco – a partecipare alle due iniziative e raccomandiamo, soprattutto nella serata della notte bianca, di mantenere un corretto comportamento con l’osservanza delle principali regole sulla sicurezza per far sì che tutto si svolga nella massima tranquillità".

Un’occasione comunque da non perdere per assaporare le fresche serate di Vallefoglia.

re. pe.