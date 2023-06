"Nessun evento per il 2 Giugno Flop negli hotel"

MAROTTA

"Dalle pagine del ‘Resto Del Carlino’ abbiamo appreso che sia a Fano che a Pesaro la stagione turistica è partita molto bene, mentre nel nostro comune l’inizio è stato incerto, ma forse c’era da aspettarselo, visto che da noi per il maxi ponte del 2 Giugno non è stato organizzato nulla". Inizia così il ‘j’accuse’ del capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi (foto) nei confronti dell’amministrazione comunale "che pur spende quasi mezzo milione di euro nel settore turismo e cultura, ma non è stata in grado di prevedere nulla per il ponte di inizio stagione, al contrario di Fano con il ‘Brodetto Fest’ e Pesaro con ‘Calicity’, l’’Ecofest’, ‘Sport in Tour’ e ‘Pic Nic e Note’ al Miralfiore". Il leader di opposizione aggiunge: "Ancora non si ha notizia neppure del calendario delle manifestazioni estive e tutto questo è indice di un’incapacità di programmazione e di visione per il nostro territorio, nonostante, ripeto, tra turismo e cultura riusciamo a spendere circa 500mila euro". "Serve una svolta – incalza Bonacorsi –, una capacità di valorizzare e promuovere il territorio a 360 gradi che questa amministrazione non riesce a mettere in campo. Del resto, basta pensare al Piano Spiaggia, che è stato varato (nell’ultimo consiglio, ndr) con un anno di ritardo rispetto alle previsioni del sindaco; e alla rotatoria tra la Statale 16 e la 424 che ugualmente sconta un posticipo di 12 mesi sugli annunci".

s.fr.