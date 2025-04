Nessun pericolo per l’incendio della Lucyplast

E’ stata vista anche nella nostra provincia la vasta nube nera che si è alzata dopo l’incendio alla Lucyplast Spa di Pian d’Assino a Umbertide. Le fiamme sono divampate alle 18 di domenica. Protezione civile, Arpa Marche e sindaci di Cagli, Apecchio e Cantiano, al termine della riunione di ieri del comitato interregionale di protezione civile Umbria-Marche, hanno però rassicurato i cittadini sulla mancanza di pericoli per gli abitanti dell’entroterra di Pesaro e Urbino. "Le misurazioni effettuate da ieri pomeriggio fino a stamattina (ieri, ndr) da Arpa Umbria presso Pietralunga – si legge in una nota – non hanno fatto rilevare valori preoccupanti di polveri sottili e ossidi di azoto. La Regione Umbria ha stabilito di ridurre le restrizioni a un raggio di 5 km dal luogo dell’incendio. Al momento, quindi, non è stato rilevato alcun rischio per i nostri territori e conseguentemente non c’è alcuna esigenza di adottare misure restrittive".

Antonella Marchionni