Nessun podio ma i complimenti dei tecnici ai corridori allievi dell’Alma Juve Fano

Non hanno ottenuto alcun podio ma si sono meritati i complimenti dei propri tecnici i portacolori della squadra Allievi (foto) della Scd Alma Juventus Fano che hanno concluso il Trofeo Misia - Memorial Salvatore Castellani, disputatosi a Mocaiana di Gubbio (Pg) e valevole anche per l’assegnazione del titolo di campione regionale dell’Umbria. Un salto di catena al secondo di quattro lunghi giri ha fatto perdere una ventina di secondi all’arancio-aragosta Youssef Dahani, arrivato comunque col primo gruppo. I DS fanesi Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno apprezzato anche le prove di Kevin Piccioli e Pietro Brancati, giunti più o meno a ruota del compagno. Costretti al ritiro invece Luca Conti, al rientro dopo infortunio, e Massimo Ranieri, fermo a circa metà corsa. Medesima location per gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, coi 1° Anno chiamati a ripetere due volte l’identico tracciato degli Allievi ed i 2° Anno tre. Tra i 1° Anno, che hanno chiuso con una volatona finale, 13° Riccardo Violini ed abbandono all’inizio del secondo giro per Nico Fossa; tra i 2° Anno 12ª posizione per Simone Ringhini e transito al traguardo col gruppo per Riccardo Agostini e Diego Giannetti, mentre Martino Scarselli e Federico Pogliaghi hanno gettato la spugna alla penultima tornata. Nello scorso weekend hanno ripreso a gareggiare dopo un week end di pausa anche i Giovanissimi del Ds Giovanni Ambrosini, alla prima uscita stagionale in Romagna per partecipare al 19° Trofeo Pascoli Bike a San Mauro Pascoli (Fc). Ecco i risultati: tra i G1 secondo Emanuele Gentile, tra i G2 terzo Federico Guarini, tra i G3 quarto Nicholas Vegliò (maschi) e prima Ginevra Agostini (femmine), tra i G4 5° Filippo Marraffa e tra i G5 3° Tommaso Dominici. b.t.