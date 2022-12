"Nessun taglio ai posti letto. C’è affollamento"

L’allerta sulla situazione dell’ospedale di Urbino di cui si è parlato molto in questi giorni trova risposte in un comunicato dell’Area Vasta 1. "Nessun taglio di posti letto, ma solo attività di potenziamento e integrazione tra professionisti a disposizione dell’azienda", precisa il direttore dell’Area Vasta 1. "Episodi di affollamento a carico dei Pronto Soccorso sono sempre più frequenti sia a livello locale che a livello nazionale. L’andamento epidemiologico stagionale quest’anno, gravato in parte dalla recrudescenza del SARS-Cov2 e dell’influenza, ha comportato un aumento di accessi al Pronto Soccorso di Urbino con conseguente affollamento dello stesso Pronto Soccorso. Al fine di aumentare la recettività dell’Ospedale, tenuto conto che la maggior parte degli accessi del Pronto Soccorso sono dovuti attualmente a patologie di competenza internistica, abbiamo ulteriormente ampliato i posti letto della Medicina di Urbino per dare una risposta alla maggiore richiesta di ricoveri in area medica da parte di una popolazione sempre più anziana e multiproblematica. Allo stato attuale nel Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta sono attive due unità operative di Medicina Interna, una presso l’Ospedale di Urbino ed una presso l’Ospedale di Pergola; entrambe attive e recettive. Sia il Pronto Soccorso che entrambe le unità operative di Medicina Interna soffrono di gravi carenze organiche in parte compensate da personale afferente a Cooperative esterne. E’ ormai da tempo risaputo che le difficoltà di acquisizione di medici riguardano tutte le discipline a livello locale e nazionale e questa Direzione di Area Vasta ha cercato sempre di garantire la massima copertura avvalendosi dei pochi medici che hanno risposto ai bandi di richiesta di disponibilità come previsto dalle normative vigenti. Nonostante le difficoltà attuali derivanti dall’aumentato carico di pazienti gli operatori si stanno prodigando per sostenere il bisogno assistenziale della popolazione", conclude la nota.