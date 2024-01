"Oggi non si prenderà nessuna decisione sul candidato sindaco di Fano". La segretaria provinciale di Forza Italia, Elisabetta Foschi, toglie ogni illusione agli alleati, in particolare a Lega e Fratelli d’Italia, che pensavano di uscire dall’incontro di oggi pomeriggio delle segreterie provinciali (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Civici Marche) con l’indicazione di Luca Serfilippi (consigliere regionale della Lega) candidato sindaco di Fano. "Non mettiamo veti – aggiunge Foschi – ma non vogliamo che gli altri li mettano sui nomi che proponiamo noi in ogni comune. Nella riunione di oggi pomeriggio, chiederò, come proposto da Forza Italia regionale, che il tema della candidatura fanese sia affrontato in un incontro tra segretari comunali, provinciali e liste civiche (il riferimento è alle liste di De Leo sindaco ndr)". Non la pensa così il segretario della Lega Fano, Alessandro Brandoni: "Il candidato sindaco lo decide il centrodestra (sottinteso Serfilippi ndr) solo dopo si parlerà con tutti coloro che vorranno aderire all’alleanza". Nel centrodestra si chiedono "fino a che punto Forza Italia (che propone Stefano Aguzzi ndr) sarà disposta ‘a tirare la corda’, visto che Serfilippi è tornato in campo per l’intervento del presidente della Regione Francesco Acquaroli". Acque sempre più agitate anche nel centrosinistra dove l’accordo per il campo largo non prende forma: saltato l’incontro di ieri sera promosso dal segretario del Pd Renato Claudio Minardi e dal sindaco Massimo Seri con I Progressisti per Fano (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri) che hanno declinato l’invito. Non è ancora una chiusura definitiva, ma non sembra ci siano grandi margini per raggiungere un accordo. Il centrosinistra non rinuncia alle Primarie, come richiesto da I Progressisti, e questi ultimi non rendono noto il nome del possibile candidato sindaco, come sollecitato dalla maggioranza che governa la città. La diplomazia politica è al lavoro, si incrociano telefonate e incontri, ma la soluzione non è vicina. C’è chi già fa il pronostico che saranno 4 i candidati sindaci per le prossime elezioni: due del centrodestra e due del centrosinistra.

Anna Marchetti