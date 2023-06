Nessuna falsa esenzione Assolto medico 60enne

Medico di base accusato di aver rilasciato un falso certificato di esenzione dai vaccini anti-Covid a un paziente: assolto con formula piena. Lui è Massimo Del Bene, 60enne pesarese, ora ex medico di base, passato alla medicina del lavoro. Erano i giorni delle vaccinazioni obbligatorie e uno dei pazienti, dipendente di una ditta di utensili, gli aveva chiesto un certificato esenzione dalla somministrazione del vaccino in quanto soffriva di una patologia autoimmune, una grave dermatite atopica. "Ho fatto un bilanciamento – ha spiegato ieri Del Bene in aula - e valutato in scienza e coscienza di esentarlo. Per un principio di precauzione, un farmaco non testato come quello contro il coronavirus, può essere pericoloso su un soggetto che ha determinate patologie come la dermatite". La procura ha chiesto la condanna. Il suo avvocato, Isabella Giampaoli, ha ribadito la legittimità del certificato, aggiungendo che "la circolare ministeriale, che non ha un valore giuridico di fonte e non è vincolante, parlava di vaccini anti Covid. Il vaccino anti covid non esiste in quanto, come dice Aifa, tutti i farmaci erogati sono sieri genici sperimentali. Quindi il reato non esiste". Il giudice Franco Tetto lo ha assolto.