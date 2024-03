"Nessuna obiezione di Calenda sull’uso del simbolo di Azione"

"Nessuna obiezione di Carlo Calenda a concedere il simbolo di Azione per l’alleanza dei Progressisti". Alle voci che circolavano con insistenza da giorni, risponde il candidato sindaco Stefano Marchegiani, segretario di Azione Fano: "Più di un mese fa è stata inviata a Roma la comunicazione, firmata dai i segretari, sull’uso del simbolo. Nessun rilievo da parte di Calenda e del partito". E ancora: "La civica ‘La Fano che vogliamo - Marchegiani sindaco’ è stata pensata per estendere il più possibile il progetto sulla città e accogliere anche chi non ha tessere di partito". Viste le difficoltà di rapporti, a livello nazionale, tra Azione e M5S, Marchegiani ha giocato d’anticipo: "A Fano il problema non esiste, perché c’è un clima di stima reciproca. Ciò malgrado non ho voluto stressare i partiti, in attesa delle autorizzazioni che arriveranno a pochi giorni dalla presentazione delle liste. La mia appartenenza ad Azione non è stata messa in primo piano per non ostacolare il lavoro con le forze dell’alleanza".

an. mar.