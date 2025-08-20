Nessuna traccia di ‘Tricco’. Il sindaco: "Mirko torna, ti aspettiamo"

Pesaro, 20 agosto 2025 – Con il trascorrere delle ore e dei giorni cresce la preoccupazione per Mirko Schiaratura (per gli amici Tricco), 44 anni di Piandimeleto, scomparso nel nulla da martedi 12 agosto dopo aver informato il datore di lavoro del Camping Mare Blu di Metaurilia (Fano) adducendo che non sarebbe stato presente al lavoro nella giornata di martedì perché costretto a rientrare a Piandimeleto per andare all’Ospedale di Urbino con il padre, tutte cose poi verificate come non veritiere. Mirko proprietario di una Lancia Ypsilon di colore bianco targata DM 745 RT molto probabilmente si è allontanato con la sua auto spegnendo subito il cellulare considerando che risulta irraggiungibile da martedì 12 agosto.

Vista l’impossibilità di avere dei contatti con il figlio i genitori Maria e Adriano hanno inoltrato la segnalazione alle autorità competenti. "Sono giorni di grande preoccupazione per la scomparsa di Mirko, per tutti noi “Tricco“ – dice il primo cittadino di Piandimeleto Nicolò Pierini – come sindaco, ma soprattutto come amico, voglio rivolgermi direttamente a te Tricco: fatti sentire, i tuoi amici ti aspettano, tutta Piandimeleto ti aspetta. Invito chiunque abbia notizie utili a contattare subito le autorità competenti. La nostra comunità è unità nella speranza di poterti riabbracciare presto".

Valter Mattozzi farmacista e dirigente del Piandimeleto calcio dove Tricco ha militato sia come giocatore e poi come allenatore dei portieri lo descrive cosi: "Un ragazzo d’oro, bravo di cuore, molto sensibile, educato con i compagni, anche in paese si è sempre adoperato per diverse iniziative sia della Pro loco che della società sportiva, non mi capacito di capire che cosa gli sia potuto capitare, speriamo in un allentamento volontario e che quando prima si faccia sentire". Ieri la notizia è stata ripresa dai social e in poco tempo è stata condivisa da moltissime persone. Chiunque avesse notizie e pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine di Piandimeleto.

Amedeo Pisciolini