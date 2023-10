"Nettuno" compie quarant’anni. Due giorni per festeggiare

Compie 40 anni ‘Nettuno Abbigliamento’ di Marotta, nato nel 1983 con la denominazione ‘Nettuno Sport’. Al suo timone c’è da sempre Ivan Vitali, anche se la licenza per i primi tre anni fu a nome della sorella Antonella, perché lui nell’83 aveva appena 15 anni e per farsi intestare l’attività dovette attendere di essere maggiorenne. Non aspettò un solo giorno, invece, per lavorarci col massimo dell’impegno, fin dal momento dell’inaugurazione. "E’ emozionante essere arrivato a questo traguardo – sottolinea proprio Vitali – e per ringraziare coloro che fanno parte della nostra storia abbiamo organizzato due giornate di festa per sabato e domenica. Il 21 i clienti che verranno riceveranno una gradita sorpresa e ci sarà un spazio ‘food&drink’ per tutti. Il 22, invece, faremo una vera e propria festa dalle 16 in poi, con party e dj set. L’appuntamento é nella nostra sede di via Molise 29".

Sede aperta nel ’90, che da circa 15 anni non si chiama più, come detto, ‘Nettuno Sport’, ma ‘Nettuno Abbigliamento’, perché la gamma degli abiti in vendita abbraccia tutti i generi. "Mentre il primissimo negozio che aprimmo nell’83 nel quartiere di Piano Marina aveva l’unica licenza allora disponibile in Comune, quella degli articoli sportivi – racconta Ivan Vitali –. Due anni dopo ci trasferimmo in un locale sul lungomare Colombo, dove tutt’ora apriamo come outlet in primavera e in estate. Dal ’90, infine, l’avvio del nuovo negozio qui in via Molise, nel quale da vent’anni sono affiancato dalle mie insostituibili collaboratrici Elisa e Claudia". In questi 40 anni non sono mancati i periodi faticosi: "Ricordo bene quando non ancora maggiorenne, portavo le t-shirt con la scritta ‘Nettuno Sport’ ai bagnini di Marotta per fargliele indossare e promuovere la nostra attività. Poi la crisi del 2007, ma io ci ho sempre messo l’anima e ora sono felice di avere tanti clienti anche delle provincie di Ancona e di Rimini".

Sandro Franceschetti