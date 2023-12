Neurochirurgia, il grande balzo. Raddoppia l’Emilia Romagna e attrae pazienti da fuori regione

"L’Unità Operativa di Neurochirurgia guidata dal dottore Letterio Morabito ha realizzato un totale di 1010 interventi negli 11 mesi del 2023". Il dato è notevole. "Siamo arrivati ad un numero di interventi veramente alto – conferma il neurochirurgo Morabito – se si pensa che nella vicina Emilia Romagna i criteri di appropriatezza fanno riferimento ad una neurochirurgia di 500 interventi e 20 letti". Il reparto di Morabito di interventi ne fa il doppio con addirittura meno posti letto: attualmente sono 18. Due fatti fungono da cartina di tornasole riguardo l’eccellenza raggiunta: il primo è la mobilità attiva per cui, dati alla mano, ogni 100 pazienti, otto provengono da fuori Regione. Cioè l’8% preferisce venire a curarsi a Pesaro invece che altrove (leggi Veneto o Lombardia). Il secondo è il recente riconoscimento internazionale, pubblicato dal giornale statunitense Newsweek che in collaborazione con una agenzia di statistiche ha incoronato la neurochirurgia pesarese al secondo posto tra le eccellenze mondiali. La soddisfazione espressa dai pazienti, l’appeal che Pesaro ha sui colleghi stranieri per meriti scientifici e l’aderenza delle prestazioni sanitarie erogate con standard sopra la media internazionale sono alcuni dei fattori che hanno determinato la citata incoronazione. Ieri l’assessore regionale Filippo Saltamartini – accompagnato dalla direttrice Ast Pesaro Urbino, Nadia Storti – ha voluto ringraziare personalmente il team sanitario coordinato da Morabito. "Indubbiamente neurochirurgia è una prestazione di secondo livello. L’eccellenza della struttura guidata dal dottor Morabito sarà un punto di riferimento per la Regione. Il nostro compito è di valorizzare quanto fatto e di garantire tutto l’appoggio necessario per consolidare i risultati. L’esempio di Neurochirurgia dimostra quanto, con la buona organizzazione e i validi professionisti, si possano comunque affrontare le sfide del futuro, anche a fronte di una scarsità di risorse. Grazie al team sanitario pesarese a nome della giunta regionale e della comunità di marchigiani che qui trovano il massimo".

Una prima azione per valorizzare l’operato di neurochirurgia è già in canna. "E’ nostra intenzione – ha osservato Storti, d’intesa con l’assessore Saltamartini – inserire nel piano delle assegnazioni tecnologiche l’investimento di 400mila euro per dotare Neurochirurgia di un microscopio operatorio all’avanguardia". Morabito ha espresso soddisfazione: "E’ uno strumento molto importante, in grado di fare la differenza in caso di tumore". Questa patologia, tra cerebrale e spinale, è la più frequente: impegna il team pesarese per un terzo dei casi. "Nel 2023 – conferma Morabito – le operazioni ad alta complessità sono state 350. Di questi 120 sono stati tumori al cranio, 20 interventi con il paziente da sveglio". Su 1.010 pazienti il 50% proviene dalla provincia, mentre il 35% è marchigiano. L’attrattività significa anche 1650 persone in lista d’attesa. "E’ fisiologico che la credibilità comporti la pressione di quanti scelgano Pesaro per curarsi – conclude Morabito –. L’uso flessibile della sala operatoria, gestita sul fabbisogno reale permette di fare numeri da eccellenza: operare entro dieci giorni, massimo un mese un tumore in classe A e fare 4 interventi al giorno di cui uno complesso".

Solidea Vitali Rosati