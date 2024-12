’Neve’ al Pincio, coi pattini anche il sindaco

‘Neve’ al Pincio, musica, cori e luci scenografiche sull’Arco d’Augusto: tanta gente ieri pomeriggio all’inaugurazione della pista di pattinaggio e del Villaggio di Babbo Natale. Davanti all’igloo che ospita Babbo Natale si è subito creata una lunga fila di bambini ansiosi di conoscerlo e di esprimergli i loro desideri. Anche la pista di pattinaggio è stata subito presa d’assalto dai giovani e perfino il sindaco Luca Serfilippi ha voluto mettere i pattini e muovere i suoi primi passi sul ghiaccio. Particolarmente soddisfatto l’assessore agli Eventi e al Turismo Alberto Santorelli per essere riuscito "a portare la pista di pattinaggio al Pincio in accordo con la Soprintendenza". "Una pista – ha sottolineato il presidente di Aset, Giacomo Mattioli – che quest’anno non ruba parcheggi". "Una scelta quella di trasferire la pista al Pincio (da piazza Avveduti ndr) – ha fatto notare il parlamentare Mirco Carloni – che qualcuno ha criticato, mentre è stata una decisione giusta per rivitalizzare un’area della città diventata poco frequentata: non possiamo avere paura di mandare i nostri figli al Pincio. Come abbiamo fatto rivivere il Pincio, tra qualche giorno faremo rivive il giardino del Vittoria Colonna che diventerà un parcheggio".

Soddisfazione ha espresso il presidente della Pro Loco, Giacomo Grandicelli: "Anche quest’anno, grazie ai volontari, abbiamo dato il nostro contributo al Natale". Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha parlato di un’atmosfera "bellissima, emozionante e serena" ed ha sottolineato l’importanza di "fare squadra" per garantire sicurezza ai cittadini.

Il sindaco Serfilippi ha invece rivolto un appello " ad acquistare nei negozi del centro storico per dare una mano ai commercianti: la volontà dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare i monumenti più belli e rilanciare la città. Anche da parte delle forze dell’ordine c’è il massimo impegno per garantire la sicurezza di tutti noi". Aperta ieri la pista di pattinaggio, il Villaggio di Babbo Natale con tutte le casette di legno, oggi pomeriggio i riflettori si spostano dal Pincio a piazza XX Settembre dove alle 18 ci sarà la cerimonia di illuminazione del grande abete da 14 metri. Prima alle 17, si accenderanno le luci di un altro Albero di Natale, nella riqualificata piazza Marcolini, poi alle 17.30 tutti alla San Francesco per il presepe dei maestri carristi che, novità di quest’anno, è stato trasferito dal Pincio all’ex chiesa a cielo aperto. Ricordiamo che gli eventi natalizi non si svolgono solo in centro ma sono stati organizzati in diversi quartieri cittadini: il programma completo sui canali ufficiali Visit Fano e Comune di Fano.

Anna Marchetti