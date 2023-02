Come da previsioni meteo è ristornata la neve nel territorio provinciale. Dopo le avvisaglie di ieri sera in mattinata sono caduti alcuni centimetri nelle zone più alte dell’Appennino che hanno creato qualche difficoltà nel transito degli automezzi sui valichi, soprattutto per il ghiaccio formatosi con l’abbassamento delle temperature. Niente di rilevante comunque anche perché chi soprattutto all’alba si sposta per motivi di lavoro da un paese all’altro è attrezzato con le gomme termiche.

Verso le ore 11 della mattinata le precipitazioni sono calate. Imbiancate Urbino, Sant’Angelo in Vado, Apecchio, Mercatello sul Metauro, Lamoli, Cantiano e un sottile velo di neve sui prati anche nei paesi più vicini alla costa. Poche le persone in giro nei paesi in quanto le temperature rigide costringono soprattutto le persone più anziane a rimanere a casa. Tutte percorribili le strade e aperte le scuole di ogni ordine e grado. Le nuove precipitazioni sono chiaramente ben accettate dai gestori degli impianti sciistici (Catria, Nerone e Carpegna) che mantengono gli impianti aperti.