Nicastro fa subito sognare, doppietta Bifulco e poi il pari

Campobasso 2 Vis Pesaro 2

(4-3-3): Tantalocchi; Cristallo (22’ st Pierno), Papini, Celesia, Lancini; Gargiulo, Cerretelli (1’ st Serra), Gala (46’ st Di Livio); Bifulco, Magnaghi (31’ st Padula), Leonetti (22’ st Lombari). All. Zauri. A disp. Rizzo, Muzi, Lanza, Nocerino, Martina, Parisi, Ravaglioli.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (39’ st Di Renzo), Beghetto (27’ st Bove); Vezzoni, Paganini (15’ st Jallow), Pucciarelli, Tavernaro (27’ st Ventre); Di Paola, Giovannini; Nicastro (39’ st Stabile). All. Gennari (Stellone squal.). A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Ferrari, Forte, Berengo, Mariani, Ascione.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Reti: 1’ Nicastro, 7’ pt e 23 pt Bifulco, 7’st Vezzoni.

Note – Terreno perfetto, spettatori 3680; ammoniti Pozzi, Cerretelli, Leonetti, Jallow, Tavernaro, Ceccacci, Di Paola; angoli 1-8; recupero 3’ + 5’.

Scatto alla partenza micidiale, fase di distensione horror, quindi una progressione notevole. Questa la Vis vista al Molinari. Sono mancati i tre punti, perché in questo periodo non gira, ma da Campobasso i biancorossi tornano con una prestazione da applausi. Ennesimo pareggio? Arriveranno anche le vittorie, vista la sostanza.

Almeno è stato scampato il 3-2 di un anno fa. Clamorosamente, la Vis lo ha rischiato dopo aver giocato tutto il secondo tempo in attacco, sfiorando a ripetizione il tris. Sarebbe stata beffa atroce, Gala per fortuna ha spedito fuori il tap-in dopo la prodezza di Pizzi sulla volatona di Padula, innescato da un rilancio qualsiasi.

Qualche numero per intenderci: 7 tiri in porta a 4 per i biancorossi, 5 a 1 quelli a lato, 8 a 1 gli angoli. Le palle gol del Lupo tutte nei primi 23’. Il resto di marca vissina, compreso un rigore dato e poi tolto dopo consulto Fvs per contatto Cerretelli-Tavernaro.

Partita spettacolare, favorita da assetti offensivi (interessante e qualitativo il 3-4-2-1 vissino) e dal gol immediato di Nicastro dopo 50”: azione corale, numero di Giovannini e cross al bacio per la testa del centravanti, al primo centro stagionale. Senonché si sono aperte subito voragini sui due lati vissini, scoperti sui lanci per gli esterni quando i difensori salivano senza coperture. Per 23’ Ceccacci ha visto le streghe con Leonetti. Da lì sono arrivati i due gol di bomber Bifulco (5 centri): il primo di testa, dopo due tentativi vanificati prima da Pozzi (decisivo poco prima su Gala) e poi dal palo; il secondo di piede, dopo un liscio di Magnaghi diventato assist.

Superba la reazione vissina, orchestrata da un centrocampo superiore e dalle doti dei sottopunta Di Paola e Giovannini. Il civitanovese Tantalocchi ha detto no due volte a DiPa su punizioni all’incrocio, dopodiché la Vis ha trovato il pari (palo di Paganini liberato da Giovannini e tap dell’ottimo Vezzoni, inesauribile) e ci ha dato sotto: grande occasione per Bove su angolo, ma la deviazione ha incocciato su Tonucci davanti alla porta. Gennari ha messo un’altra punta (Jallow), Zauri l’ha tolta. Ed è tutto dire. Quinto pari in 8 gare, perché le stagioni non sono mai uguali.