Nicastro non basta Vis, punto di ripartenza

(4-3-3): Tonti; Baggi (40’ st Della Quercia), Villa, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi (13’ st Gambale), Manu (18’ st Teraschi); Volpicelli, Chakir (40’ st Pellegrino), Njambé (1’ st Sannipoli). All. Beni. A disp. Mercorelli, Tavoni, Marafini, Macario, Foglia, Iaccarino.

VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (29’ st Neri G.M.), Tonucci, Zagnoni, Peixoto; Nina (1’ st Iervolino), Valdifiori (34’ st Di Paola), Rossetti; Karlsson, Pucciarelli; Nicastro (18’ st Da Pozzo). All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Rossoni, Pecile, De Vries, Loru, Mattioli, Mamona, Molina, Gulli, Kemayou.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Reti: 40’ pt Nicastro, 32’ st Chakir.

Note – Spettatori 501 (37 da Pesaro); ammoniti Rossetti, Nina, Volpicelli, Peixoto, Karlsson, Teraschi; angoli 4-5; recupero 3’ + 5’.

"Nicastro da domani tornerà a giocare bene". Detto, fatto. L’attaccante prende alla lettera l’esortazione della vigilia di mister Banchieri e torna a far esultare la Vis. Non basta per la vittoria, ma è il gol della ripartenza. Dove la previsione di mister Banchieri non si avvera è sul pareggio ospite: gol beccato sugli sviluppi di un angolo, là dove la Vis è più granitica. Finisce in pareggio, come all’andata, con la differenza che all’andata era stata la Vis a pareggiare sul corner (Zagnoni). Peccato, perché anche stavolta era alla portata qualcosa di più succoso, con la Vis in gestione dopo il vantaggio, ed anzi più volte vicina al raddoppio in avvio di ripresa. Banchieri cambia molto dell’ultima Vis, ma la vera novità, oltre a Valdifiori per Di Paola, è l’inedita coppia di terzini, con Ceccacci e Peixoto (seconda da titolare) ai lati: il primo in chiave di copertura su Njambè, il secondo con licenza di spingere. Ed è l’arma che funziona meglio. Vis con baricentro basso e rinuncia alla prima pressione, in funzione di una migliore copertura sul tridente di casa. Volpicelli è il motore di tutto, e più volte i compagni non assecondano le sue intuizioni; i raddoppi fanno il resto e il Pineto ne risulta depotenziato. Giusto un paio di tiri nello specchio, con Filippo Neri a fare buona guardia.

La Vis spreme un gol pesante da un primo tempo nel quale ha frequentato rare volte l’area di rigore avversaria; e lo fa con un’azione ben articolata: palla lavorata da Pucciarelli per Peixoto, cross arcuato nel cuore dell’area e stacco perentorio del centravanti, con palla imparabile nell’angolino. Movenze da bomber. Sulle ali dell’entusiasmo, i biancorossi provano a chiuderla in avvio di ripresa: Karlsson, servito dall’ottimo Peixoto, vede il suo sinistro sventato in angolo da Neri. Sul tiro dalla bandierina, ancora l’islandese incorna sul primo palo e va per esultare: Tonti sembra respingere oltre la linea ma Vergaro (l’arbitro del gol buono annullato a Sylla a Ferrara) fa proseguire, non trovando conferme dall’assistente. Ci provano ancora Karlsson di testa e Nicastro da fuori, deviato.

Da qui in poi è quasi solo Pineto e l’ingresso di Teraschi crea non pochi problemi alla Vis. Banchieri prova a coprirsi con le sostituzioni (anche per salvaguardare i diffidati), ma il gol beffardo arriva anche stavolta: schema d’angolo corto, cross tagliato di Germinale e Chakir è furbo nella spizzata ad anticipare Karlsson. Palla nell’angolino. La Vis ci prova nel finale con Da Pozzo (ribattuto). E rischia qualcosa dalla distanza. Ma almeno un punto è in saccoccia. Avanti con la prossima battaglia.