Nicastro sbaglia il rigore al 96’. E poco dopo Pozzi evita la beffa. Contro la Pianese finisce senza gol

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (22’ st Di Renzo), Zoia (46’ st Bove); Tavernaro (14’ st Jallow), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (22’ st Ferrari). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Forte, Berengo, Beghetto, Bocs, Mariani, Ascione, Ventre.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Amey (26’ st Gorelli); Sussi Tirelli (41’ st Chesti), Proietto, Balde (41’ st Simeoni), Coccia; Fabrizi (1’ st Bellini), Ongaro (26’ st Peli). All. Birindelli. A disp. Bertini T., Porciatti, Bertini M., Jasharovski, Xhani, Martey.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Note – Pomeriggio estivo (26°); un minuto raccoglimento in memoria dello sciatore Matteo Franzoso, spettatori 1.838, incasso 12.864 euro (abbonati 1.164, rateo 7.218); ammoniti Proietto, Balde, Di Paola, Ercolani; angoli 5-1; recupero 5’ + 8’ (diventati 18’).

Un rigore calciato alle stelle da Nicastro al 96’ e Vis-Pianese finisce in bianco. E poteva andar peggio. Buon per i pesaresi, la sconfitta viene evitata subito dopo… per un Peli, grazie a Pozzi che ipnotizza il centrocampista involatosi verso la porta. Quella del Benelli è soprattutto un’interminabile partita giocata molto a ‘card’ e poco a calcio. Birindelli spende in avvio un Fvs per un contatto risibile Tonucci-Ongaro. Stellone pesca il jolly allo scoccare del 90’ ottenendo il penalty che Gandino non ha visto e che scopre con la revisione (braccio largo di Coccia sul palleggio di Paganini), il fedelissimo Nicastro lo tradisce con un tiraccio che non gli appartiene. Non estranea all’errore l’estenuante attesa sul dischetto (7 minuti), complice l’assurdità di una richiesta di contro-Fvs da parte di Birindelli, servita se non altro a deconcentrare l’attaccante.

Stellone ha poi richiesto un altro rigore al 105’, che poteva anche starci (doppio episodio, addirittura, prima mani e poi fallo) ma gli è stato negato. E al 108’ Gandino ha messo fine alla confusione di una partita con 33 falli (13 a 20) e un mare di interruzioni, compresi i cooling break.

Sfida tutta giocata uomo contro uomo, come previsto dal tecnico vissino, dunque di contatto e di reciproca aggressività. Piuttosto spinta quella degli amiatini. Di fatto la Vis ha sbattuto sul duro, senza mai trovare la giocata. Nel primo tempo un’occasione per parte: incornata di Masetti su corner sventata da Tavernaro sulla linea; rovesciata di Nicastro rintuzzata da Amey. Ci sarebbe anche l’opportunità di un’uscita a vuoto del rientrante Filippis, Puccia la rimette in area e nessuno ne approfitta.

La Vis ha fatto la partita, ha spinto di più, ha creato situazioni ma non vere occasioni. In ogni caso, ha sempre visto negarsi la giocata pulita, complice l’ottima prova dei centrali toscani. Lo slancio vissino ha poi finito per creare squilibri sui palloni persi (anche in uscita), vedi una conclusione di Coccia dal limite e due punizioni non sfruttate dagli ospiti. Dal 60’, con l’ingresso di Jallow, Stellone è passato alla difesa a 4 e alla tre punte, senza andare oltre un certo intasamento in area. Palloni scodellati, tiri rimpallati, mischie, alla fine il risultato è arrivato sotto forma di penalty. E purtroppo è anche arrivato l’errore che non ti aspetti.

Un anno fa la Vis aveva schiantato nel finale la resistenza della Pianese, stavolta ci è solo andata solo vicina. Terzo pari stagionale, secondo al Benelli. Terza gara senza subire gol. Classifica interlocutoria, la guarderemo più avanti.

Martedì di nuovo in campo a Forlì (ore 18,30), con ampio turn over (e forse un Giovannini in più), per non rimuginare troppo sull’occasione persa.