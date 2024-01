Nicastro, un gol fatto e un altro salvato. La Vis riassapora la vittoria in terra sarda

0

VIS PESARO

1

(4-3-1-2) Rinaldi; Arboleda (21’ st Zallu 6), Bellodi, Motolese, Montebugnoli (6’ st Schiavone); Dessena (30’ st Contini 5.5), La Rosa, Biancu; Ragatzu; Scapin (31’ st Gennari ), Nanni. A disp. Van der Want, Incerti, Mordini, Zanchetta, Palomba. All. Greco 5.5

VIS PESARO (4-3-2-1) F. Neri; Ceccacci (12’ st Mattioli 6), Rossoni, Zagnoni, Zoia, Nina (22’ st Obi ng; 33’ st G. Neri ng), Di Paola, Rossetti; Pucciarelli (12’ st Iervolino ), Karlsson, Nicastro. A disp. Poverino, Peixoto, Loru, Foresta, Mamona, Molina, Gulli, Kemayou. All. Banchieri

Arbitro Totaro di Lecce 6

Rete: pt 28’ Nicastro

Note Spettatori 600 (una trentina da Pesaro) Ammoniti Pucciarelli, Dessena, Ceccacci, Ragatzu, Nanni. Angoli 4-3 per la Vis Pesaro. Recupero tempo 1’ pt, 5’ st

Dopo cinque pareggi, ecco che a sbloccare la Vis Pesaro regalandole il successo ci pensa il neo acquisto Nicastro, arrivato dal Pontedera per prendere il posto lasciato vuoto da Sylla. Un paio di allenamenti con i nuovi compagni e subito in campo da titolare, l’attaccante firma il blitz conquistando lo scontro salvezza in casa dell’Olbia, acuendo ulteriormente la crisi dei sardi, alla sesta sconfitta consecutiva. La vittoria consente ai marchigiani di rinverdire la striscia di risultati utili di fila (sette) e di guadagnare soprattutto fiducia nei propri mezzi, in particolare dopo la beffa subita nel recupero della scorsa gara contro la Spal. Il tecnico Banchieri fa scelte giuste e, senza Da Pozzo, De Vries, Tonucci e Valdifiori punta subito su Nicastro, supportato da Pucciarelli e da Karlsson. Gli ospiti appaiono subito più ispirati rispetto all’Olbia, colta di sorpresa dall’atteggiamento propositivo della Vis che ci prova subito con Di Paola (Rinaldi devia sulla traversa) e poi con Karlsson e Nina, fermati dal portiere di casa.

Al 28’, su azione nata da rimessa laterale, Nicastro sfrutta una sponda di Rossetti in area per insaccare, sugli sviluppi di una rimessa laterale di Zoia. L’Olbia si fa vedere soltanto in chiusura di primo tempo, con il colpo di testa di Ragatzu che costringe Neri, apparso sorpreso, a smanacciare: è salvato dalla traversa nell’occasione. L’azione prosegue ma il sinistro di Biancu è respinto dalla difesa. Nella ripresa gli inserimenti di Mattioli e Iervolino garantiscono maggiore robustezza in mediana; poi tocca a Obi esordire, ma un problema fisico lo costringerà a uscire dopo soli 12 minuti.

Ci prova Nanni a pareggiare al 13’ ma Zagnoni salva quasi sulla linea di porta. Risponde la Vis Pesaro con uno scatenato Karlsson che scheggia la traversa al quarto d’ora e per poco non raddoppia (26’) impegnando Rinaldi. L’Olbia prova ad attaccare nel finale, Contini spreca da posizione favorevole e al 44’ è proprio Nicastro, autore del gol vittoria, a salvare il risultato sventando una mischia sotto porta.