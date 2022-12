Nicola Baiocchi: "Gli investimenti grazie alla giunta regionale"

"Mai tanti fondi per le infrastrutture marchigiane stanziati in così poco tempo". A dirlo con soddisfazione comprensibile è il consigliere regionale Nicola Baiocchi di Fratelli d’Italia. "Sono straordinari i risultati per le Marche ottenuti in questa settimana, a partire dalle novità legate all’intermodalità fino ai fondi per le infrastrutture".

"Il lavoro congiunto tra il Governo Meloni e la Giunta Acquaroli sta generando finalmente quelle risposte che i nostri territori attendono da decenni. L’ultima notizia in ordine di tempo sono i finanziamenti sbloccati dal Cipess su infrastrutture prioritarie, centrali e strategiche per le Marche. Si inizia a colmare uno dei gap più importanti per lo sviluppo delle Marche e del nostro territorio. Sono state attivate opere per 431 milioni di euro con investimenti aggiuntivi di 200 milioni stanziati dal Governo. Per quel che riguarda la provincia di Pesaro e Urbino tra le nuove opere di prossimo appalto un tratto cruciale della E78, la Fano-Grosseto e lo sblocco tanto atteso della Galleria della Guinza".

Aggiunge Baiocchi: "A questo si aggiunge entro domani la consegna ad Anas della progettazione della seconda canna della Guinza. Ancora, Anas avvierà la progettazione delle bretelle di collegamento Carpegna-Lunano-Sant’Angelo in Vado, e Sassoferrato-Fossombrone e che si innesterà sul tratto nord della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato-Cagli. Infine, la Regione Marche che, grazie al lavoro degli uffici tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici sarà consegnato, entro il 31 dicembre di quest’anno, anche il progetto del tratto nord della Pedemontana Sassoferrato-Cagli. Un’opera attesa da 17 anni. Risultati storici per i quali il presidente Francesco Acquaroli sta lavorando".